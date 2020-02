Riapre Galleria Giovanni XXIII: nel tunnel tutor e vernice "mangia smog"

Dopo un mese e mezzo di cantiere riapre Galleria Giovanni XXIII. La "canna nord" del tunnel, quella in direzione Trionfale-Pineta Sacchetti, era stata chiusa lo scorso 20 gennaio per consentire interventi di manutenzione straordinaria.

Oltre un mese di cantiere: riapre Galleria Giovanni XXIII

Lavori che nel mezzo dell'inverno, con scuole e uffici a pieno regime avevano destato più di qualche malumore con parte degli abitanti dei territori coinvolti, da Roma nord a Monte Mario, a chiederne lo slittamento in estate per scongiurare lunghe code e caos. Ingorghi inevitabili per le zone dei percorsi alternativi: così per sei settimane Vigna Clara, Camilluccia e Cortina D'Ampezzo si sono spesso trasformate in tappeti d'auto.

Riapertura Galleria Giovanni XXIII: c'è la data

Condizioni che presto saranno solo un ricordo. Il 3 marzo riapre Galleria Giovanni XXIII, "automobilisti e motociclisti potranno ripercorrere la 'canna nord', il tratto che va nella direzione Pineta Sacchetti-Gemelli" - ha annunciato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

All'interno del tunnel, dove il cantiere prosegue a ritmi serrati, completato il rifacimento di gran parte del manto stradale.

"Siamo intervenuti su tutti i pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità della galleria e nei prossimi giorni applicheremo anche una vernice speciale antigraffiti, capace di assorbire l’inquinamento" - ha sottolineato Raggi.

Terminate le operazioni di pulizia tombini e caditoie, necessarie per ripristinare il corretto funzionamento della rete idraulica.

Raggi: "Abbiamo dato priorità a sicurezza"

"Erano lavori attesi da molto tempo, da quando 16 anni fa venne inaugurata la galleria. C’era chi pensava che i lavori fossero rinviabili ma noi - ha rivendicato la Sindaca - abbiamo preferito dare priorità alla sicurezza degli automobilisti anche con la sostituzione delle barriere danneggiate in seguito a numerosi incidenti stradali. E a breve restituiremo ai cittadini questo tratto di galleria completamente riqualificato".

L'assessora Meleo: "Tutor dentro Galleria Giovanni XXIII"

"Le attività sono andate avanti velocemente e non solo stiamo rispettando i tempi di chiusura h24 che avevamo dato a inizio cantiere, ma siamo riusciti anche a ridurre drasticamente le giornate che saranno dedicate alle lavorazioni in fascia notturna" - ha aggiunto l'assessora alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo.

"Un intervento di manutenzione complesso, che ha richiesto un piccolo sacrificio a tutti i cittadini, ma che darà la possibilità di percorrere la galleria in condizioni migliori di sicurezza, ricordando però - ha sottolineato l'assessora - che è sempre fondamentale rispettare i limiti di velocità e le regole del codice della strada". Proprio per questo, a completamento, sarà installato un sistema di controllo della velocità, ora in fase di progettazione.

A luglio lavori in Galleria Giovanni XXIII: tocca alla "canna sud"

Toccherà poi alla 'canna sud', quella in direzione Salaria-Stadio Olimpico: il cantiere è previsto a luglio dopo la chiusura delle scuole e gli Europei di calcio. Per settembre saranno così completate le operazioni di restyling su tutta la Galleria Giovanni XXIII.