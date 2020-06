Galleria Giovanni XXIII, “gravi danni” dopo bus in fiamme: slitta la riapertura del tunnel

Avrebbe dovuto riaprire a fine maggio invece serviranno ancora altri dieci giorni per ripristinare la completa transitabilità della Galleria Giovanni XXIII. Il tunnel di Roma nord, nei mesi scorsi sottoposto alla totale riqualificazione di entrambe le “canne”, è ad oggi interdetto al transito nel tratto compreso tra via Mario Fani e via Trionfale in direzione Pineta Sacchetti: a decretarne la chiusura i danni provocati dall’incendio di un bus lo scorso 13 maggio.

Galleria Giovanni XXIII: chiuso tratto dopo incendio al bus

Subito dopo l’accaduto l’avvio degli interventi di riparazione da parte del Dipartimento Lavori Pubblici. “Purtroppo l’incendio ha comportato gravi danni alla galleria, molti più di quelli inizialmente stimati, non solo al manto stradale, ai pannelli fotoriflettenti, ai sistemi di monitoraggio (telecamere e sistemi a messaggio variabile), agli impianti di illuminazione e alle canaline per il passaggio dei cavi, ma anche, in particolare, ai sistemi di aerazione e al relativo condotto” - ha fatto sapere l’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo.

Galleria Giovanni XXIII riapre il 14 giugno

Dunque riapertura della Galleria Giovanni XXIII slittata rispetto alla stima iniziale. “Di fatto gli interventi di riparazione sono quasi terminati, ma serviranno ancora circa 10 giorni per completare la revisione e la sostituzione dei complessi sistemi di aerazione. Un’operazione che - ha spiegato Meleo - deve essere necessariamente preliminare alla riapertura integrale della galleria ai veicoli, proprio per assicurare il rispetto di tutti i criteri di sicurezza previsti per legge. Per questi interventi si lavorerà h24 nel tratto attualmente interdetto, a partire dall’8 giugno, in modo da riaprire interamente al transito l’intero percorso della canna nord il 14 giugno”.

L’assessora Meleo: “Su Galleria Giovanni XXIII romani abbiano pazienza”

Invita i cittadini romani alla pazienza l’assessora: “I danni sono stati ingenti e hanno richiesto lavorazioni complesse e ordinativi di materiali molto specifici”.

Lavori in Tangenziale: fine cantiere 7 giugno

Intanto, sempre nello stesso quadrante, il 7 giugno si concluderà la seconda fase degli interventi di ripristino del calcestruzzo ammalorato, nonché sostituzione totale dei giunti e rifacimento impermeabilizzazione del Ponte di Tor di Quinto, su via del Foro Italico.