Galleria Giovanni XXIII, c'è da applicare vernice "mangia smog": per 20 giorni tunnel chiuso di notte

Galleria Giovanni XXIII aperta di giorno, chiusa di notte. Dopo la conclusione del cantiere diurno per gli interventi di manutenzione straordinaria che hanno riguardato la canna a salire verso Trionfale-Pineta Sacchetti/Gemelli, nel tunnel di Roma nord si continua a lavorare.

Chiusura notturna per Galleria Giovanni XXIII

Per completare i lavori di manutenzione del rivestimento e degli impianti all'interno della Galleria Giovanni XXIII, con l'applicazione sui pannelli fotoriflettenti di una nuova vernice antigraffiti e fotocatalitica, per il tunnel scattano le chiusure notturne.

Dal 3 al 23 marzo la "canna nord" di Galleria Giovanni XXIII chiuderà al traffico dalle 22 alle 6, nel tratto compreso tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti.

Galleria Giovanni XXIII chiusa: le strade alternative

Su viale Antonino di San Giuliano gli automobilisti, con la Galleria Giovanni XXIII chiusa, si ritroveranno dunque davanti alla direzione obbligatoria diritto prima dell'intersezione con la rampa di immissione nella Galleria Giovanni XXIII. Su via del Foro Italico direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con la Galleria Giovanni XXIII, direzione via della Pineta Sacchetti.

Questi i percorsi alternativi per sopperire alla chiusura di Galleria Giovanni XXIII in direzione Pineta Sacchetti.

Uscita su Viale di Tor di Quinto, Lungotevere Maresciallo Diaz, viale Antonino di San Giuliano, via dei Colli della Farnesina, via della Camilluccia, via Igea, via Trionfale.

Uscita su Corso di Francia, via Cassia Nuova, via Vilfredo Pareto, via Cassia, viale Cortina D'Ampezzo, via del Forte Trionfale, via Trionfale: su questo percorso, visto l'itinerario su Cortina D'Ampezzo, limitazioni di transito per veicoli superiori a 6 T.

Uscita su Galleria Farnesina, viale dello Stadio Olimpico, via Edmondo De Amicis, via della Camilluccia, via Trionfale; uscita su Galleria Farnesina, viale dello Stadio Olimpico Circonvallazione Clodia, Panoramica, via Trionfale.