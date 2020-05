Galleria Giovanni XXIII danneggiata da bus in fiamme: un tratto del tunnel resta chiuso

A meno di un mese dalla totale riapertura avvenuta dopo l’intervento di riqualificazione, il più completo a sedici anni dalla sua inaugurazione, Galleria Giovanni XXIII chiude ancora.

Galleria Giovanni XXIII chiusa direzione Pineta Sacchetti

Ad essere interdetto al transito il tratto in direzione Pineta Sacchetti compreso tra via Mario Fani e via Trionfale. Una chiusura resasi necessaria dopo l’incendio di un autobus Atac avvenuto all’alba di mercoledì 13 maggio. Le fiamme che si sono sprigionate dal mezzo della linea 46 hanno causato diversi danni alla “canna nord” della galleria che così dovrà essere nuovamente sottoposta ad alcune attività di riparazione.

“Abbiamo definito mercoledì stesso il programma di interventi, iniziati con le attività, al momento in corso, di Areti per il ripristino dell’illuminazioni e per la sostituzione delle canaline e dei cavi danneggiati, e del Dipartimento Simu di Roma Capitale per quanto riguarda la verifica e la manutenzione dei vari impianti presenti. A questi, seguiranno il rifacimento dell’asfalto e le riparazioni su circa 200 pannelli fotoriflettenti che si trovano ai lati della galleria” – ha fatto sapere l’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo.

“Chiaramente stiamo cercando di accelerare tutte le lavorazioni quanto più possibile in modo da ridurre al minimo i tempi di intervento. La fine dei lavori è prevista entro 10-14 giorni. Vi chiediamo un po’ di pazienza per poter ripristinare completamente la piena funzionalità e la sicurezza della galleria”.

Tangenziale: lavori su via del Foro Italico

Alla parziale chiusura di Galleria Giovanni XXIII, che nella sua parte orientale è collegata alla Tangenziale Est, si sommano anche i lavori in corso per la sostituzione dei giunti del ponte di Tor di Quinto. Cantiere che entrerà nella fase 2 a partire dalle 22 di lunedì 18 maggio: su via del Foro Italico, tra via dei Campi Sportivi e viale Tor di Quinto, chiusura della carreggiata in direzione dello Stadio Olimpico e istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di via Salaria tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi. Inevitabili i disagi alla viabilità con il traffico rallentato in prossimità del cantiere.