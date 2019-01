Fusacchia (+Europa): "Incontro a Roma rinnovare + Europa"

“+Europa rappresenti un partito nuovo, per metodi e discontinuità con la politica che abbiamo conosciuto finora”: questo l’appello dell’On. Alessandro Fusacchia in vista del primo Congresso di +Europa, a Milano dal 25 al 27 gennaio. La dichiarazione accompagna il lancio della mozione “CONTARE DI+”, la cui proposta politica sarà presentata a Roma in un incontro aperto al pubblico. L’evento s’inserisce nell’ambito di un tour, organizzato dalla mozione, che si propone di mobilitare 45 città italiane ed europee nell’arco di 15 giorni. Al centro dell’evento di martedì 15, che si terrà presso l’Enoteca Spiriti (Piazza di Pietra, 32) alle 18.30 e sarà animato da Riccardo Angelini Rota e Francesco Galtieri, i temi principali della proposta di “CONTARE DI+”: istruzione, innovazione, ma soprattutto il futuro di +Europa e del Paese. “Vogliamo raggiungere mille persone” - dice il deputato - per “condividere cosa +Europa può diventare, se in tanti ci attiviamo per organizzare un partito diverso che promuove un altro modo di fare politica. Sostenendo “CONTARE DI+” possiamo costruire il partito nuovo che serve al Paese”.