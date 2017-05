Raggi presenta la funivia, ecco il progetto: "Pronto entro il 2021"

L'ha detto dai palchi elettorali, poi lo ha ribadito alla stampa e oggi ha presentato il primo studio di fattibilità. Sulla funivia di Roma ovest la sindaca sembra fare sul serio. Grande sogno da realizzare entro fine mandato, un po' i Fori pedonali della nuova consiliatura, la cabinovia tra Casalotti e Battistini può già vantare qualche numero. Il costo stimato, la portata del servizio, i tempi di realizzazione, tutto illustrato questo pomeriggio in aula Consiglio del municipio 13. Presenti, slide alla mano, la prima cittadina, l'assessore alla Mobilità Linda Meleo, Stefano Brinchi tecnico di Agenzia per la mobilità, Giuseppina Castagnetta, presidente del parlamentino. Tutti costretti, parentesi, ad abbandonare l'Aula prima ancora di cominciare per le pesanti contestazioni di una trentina di attivisti di Casapound: "Dimissioni subito". Cinque minuti di tensioni, poi la ripresa.

E si parte dai sondaggi. In cifre i cittadini paiono apprezzare. "Il 67,2% degli intervistati a Primavalle, Montespaccato, Casalotti e Selva Candida è favorevole alla realizzazione della funivia. Il 75% era a conoscenza del progetto e il 65% lo userebbe per spostarsi". La sindaca sciorina i dati relativi a un campione di 1.200 romani ascoltati tra il 6 e il 19 dicembre 2016. Incoraggianti, uno stimolo a proseguire sulla strada "del cielo". Ma vediamo i dettagli.

IL VIDEO DELLA CONTESTAZIONE A VIRGINIA RAGGI

Video Roma

„





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.romatoday.it/video/ Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RomaToday/41916963809

COME SARA' LA FUNIVIA - Potrà trasportare 3.500 passeggeri all'ora per senso di marcia, per un totale di 43.000 al giorno. Tre chilometri e mezzo di tracciato che saranno percorsi in 19 minuti con due ipotesi progettuali, entrambe da quattro fermate. Costo stimato: 90 milioni di euro. "Considerando ammortamento più esercizio e manutenzione sarà di 300 euro per ogni 1000 passeggeri rispetto ai 1.440 euro per la metropolitana, 560 per gli autobus e 530 per il tram" commenta l'assessore Meleo. Ottimiste le tempistiche valutate per la realizzazione: "Entro il 2020 o 2021 sarà funzionante".

Al momento sul tavolo ci sono due possibili tracciati: il primo ha un capolinea a piazza Ormea e l'altro a Battistini, in coincidenza con la stazione della linea A. In mezzo, lungo un percorso a 'zig-zag', le altre due fermate tra cui una a ridosso del Gra, dove ci sarà un parcheggio di scambio, e una nella parte meridionale di Torrevecchia in coincidenza con la stazione (eventuale) del prolungamento della linea A. La seconda ipotesi varia solo per il capolinea esterno che non è più previsto a piazza Ormea ma a Casalotti. Secondo quanto illustrato da Agenzia per la Mobilità la funivia non passerà sopra le case e viaggerà a una velocità di 21,6 chilometri l'ora caricando dieci persone a volta.

Un desiderio della sindaca già in tempi non sospetti, quando da semplice cittadina, attivista del Movimento, si imbattè in Gondolina, il progetto di funivia pensato dal comitato CasalottiLibera. Un colpo di fulmine e un legame quasi affettivo con i suoi ideatori, oggi presenti tra gli scranni dei consiglieri municipali pronti ad applaudire a ogni intervento. "Ringraziamo Raggi per aver creduto nella nostra idea visionaria. Avevamo già tentato con Alemanno e con Marino ma il tutto si era fermato a qualche chiacchera con i consiglieri. Oggi per noi una giornata storica".

LE VOCI CONTRARIE: "A ROMA ALTRE PRIORITA'"