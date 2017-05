"Funivia si o funivia no"? Ecco cosa ne pensano i romani

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Mentre il progetto della giunta Raggi va avanti, abbiamo chiesto ad alcuni cittadini se l'opera può essere utile

Mentre il progetto della funivia tra Casalotti e Battistini va avanti, abbiamo chiesto ad alcuni cittadini che ne pensano. Per alcuni “ci sono altre priorità” o “è un progetto troppo futuristico per Roma”. Altri invece credono sia “un'opzione interessante al traffico su strada”. Mentre alcuni, sorridendo, sostengono: “La funivia sta bene in montagna”.