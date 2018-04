Uccisa e fatta a pezzi: sabato 5 maggio lutto cittadino per i funerali di Pamela Mastropietro

Sabato 5 maggio sarà lutto cittadino per il giorno dei funerali di Pamela Mastropietro. Così ha deciso il Campidoglio tramite un'ordinanza della sindaca Raggi, omaggio alla giovane romana di 18 anni vittima di violenza, ritrovata morta e fatta a pezzi lo scorso gennaio, nelle campagne di Macerata. La cerimonia funebre è prevista in mattinata nella chiesa di Ognissanti, in via Appia Nuova, distante poche decine di metri dalla casa dove Pamela viveva, dalla scuola che aveva frequentato e dai luoghi dove abitualmente s'incontrava con amici e amiche.

Sempre all'Appio Latino si è svolto un corteo lo scorso 13 aprile organizzato dal coordinamento delle Associazioni a Tutela delle Vittime Dimenticate assieme alla famiglia della ragazza. Ed è proprio in piazza Re di Roma che l'amministrazione capitolina ha deciso di mettere una targa in memoria della giovane.

Le indagini sull'omicidio

Intanto proseguono le indagini degli inquirenti. Secondo l'ultima perizia depositata dal Ris dei Carabinieri di Roma, sul corpo della giovane c'è un Dna di una persona che non compare nell'inchiesta a carico dei quattro nigeriani accusati di concorso in omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere.

Tre le tracce biologiche ritrovate sul cadavere della giovane. Il primo profilo genetico è di Innocent Oseghale, 29 anni, ora in carcere. Il secondo corrisponde al tassista, tuttora non indagato, che si era intrattenuto con Pamela la sera prima dell’omicidio, il 29 gennaio. Infine il terzo è di una persona non ancora identificata. Non è stata invece trovata alcuna traccia degli altri due arrestati, ossia Desmond Lucky, 22 anni, e Lucky Awelima, 29 anni, ma anche dell'indagato 38enne.