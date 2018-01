Frutterie abusive, Raggi: "Risultati concreti in tutta Roma, 311mila euro di multe nel III municipio"

"La lotta all’abusivismo passa attraverso un attento lavoro di monitoraggio e controllo sul territorio". La sindaca Virginia Raggi, con uno degli ormai abituali post sulla pagina Facebook, rendiconta del lavoro svolto dai vigili urbani della Capitale per frenare i vari fenomeni di illegalità sul fronte commerciale. Dalle frutterie che occupano i marciapiedi con cassette e merce senza pagare l'occupazione di suolo pubblico, allo spazio occupato dai chioschi di fiori, allargati spesso oltre il consentito.

Secondo la sindaca M5s, in città "si raccolgono risultati concreti", ma soprattutto "nel III municipio". Poi sciorina numeri: "La Polizia Locale, che ringrazio, ha elevato sanzioni per un totale di € 310.659,23. Gli agenti hanno multato frutterie che posizionavano la merce sui marciapiedi contravvenendo alle norme igieniche; fiorai che occupavano maggior suolo pubblico rispetto all'OSP richiesto e emesso oltre 600 verbali per affissioni abusive".