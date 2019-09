Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero: "Complimenti a Raggi, Roma sta diventando davvero bella"

"Faccio i complimenti alla sindaca Virginia Raggi, perchè Roma sta diventando davvero bella, ha fatto un lavoro egregio, straordinario, e questofilm racconta anche che Roma non è quell'inferno che si racconta". Lo ha detto Carlo Freccero, consigliere di amministrazione Rai e direttore di Rai2, durante la conferenza stampa Bangla. Diario di un film, nell'ambito del Prix Italia Rai 'Celebrating cultural diversity in a global media world', organizzata a Palazzo di Rodi, a Roma, per presentare l'arrivo del film Bangla, commedia ambientata a Tor Pignattara, in prima tv su Rai2.

"Vado via allo scadere del contratto, il 28 o il 29 novembre". Il suo contratto, per le regole della RAI, non può infatti essere rinnovato, visto che Freccero è un pensionato. Freccero ha detto di non sapere cosa farà dopo: "Chi lo sa? Lo dirò dopo" scrive l’agenzia di stampa AdnKronos. "Il bilancio lo farò alla fine, mi sembra più corretto. È chiaro che conto molto su questo nuovo primetime, sarei deluso se non andasse bene come immagino. Ma parlerò alla fine di novembre, quando andrò via. Il mio successore? Lo deciderà Salini".

Freccero, 72 anni, è direttore di Rai2 dal novembre del 2018. Tre anni prima, nel 2015 era stato eletto membro del Cda della Rai su indicazione del Movimento 5 Stelle.