Fratelli d'Italia, chi resta nega i problemi: "No scissioni. Solo qualche ambizione personale"  

C'è chi lascia e chi resta. E a fronte della fuga da Fratelli d'Italia di due consiglieri capitolini, dieci municipali e dei dirigenti romani Fabrizio Santori e Federico Iadicicco, ci sono gli eletti che invece rivendicano la scelta opposta: rimanere "orgogliosi" nel partito di Giorgia Meloni, condannando chi ha deciso di scappare "per un risultato elettorale che non li ha premiati".

Usano toni duri i firmatari, sedici esponenti di FdI a partire dagli storici Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo a finire con i coordinatori e capigruppo municipali, da Stefano Tozzi in I municipio a Nicola Franco in VI a Marco Giovagnorio in XIII (vedi tutti i nomi in fondo all'articolo). "Nessun commentatore o giornalista si permetta di parlare di scissione o emorragia per qualche consigliere locale o comunale che sceglie l’interesse di gruppo a quello del movimento di Giorgia Meloni di cui condividiamo le scelte e le battaglie quotidiane" scrivono gli ex An, ponendo poi il problema del rapporto con l'amministrazione Raggi, alla luce dell'abbraccio di governo a livello nazionale. "Ci chiediamo come faranno a giustificare il sostegno al peggior sindaco della storia di Roma. Noi rimarremo sul territorio a rappresentare, ogni giorno, il 10 per cento dei romani che ci hanno votato puntando a nuove aggregazioni e radicamento".

Nel fronte di chi resta, pronto a smentire chi lo dava con un piede fuori dal partito anche Paolo della Rocca, Componente Assemblea nazionale - primo dei non eletti in Consiglio Regionale. "Alcuni retroscena di queste ore mi vedrebbero pretestuosamente coinvolto nella fuoriuscita da FDI, in quanto primo dei non eletti in Regione Lazio e candidato di punta del gruppo di Federico Iadicicco. Voglio precisare che gli 11mila voti di preferenza che ho raccolto con tanti amici e sostenitori il 4 marzo non lasceranno FDI".

E ancora: "Ritengo per esperienza che una campagna elettorale possa avere qualunque esito e chi la partecipa non abbia alcun diritto di risentirsi, soprattutto se si tratta di una corsa a preferenze. Si può vincere o perdere, anche individualmente, ma non ha senso candidarsi in un partito il 4 marzo e lasciarlo il 4 luglio. Per questo motivo non ho mai preso in considerazione l’ipotesi di andar via, ringrazio anzi Giorgia Meloni per il lavoro che fa in una fase difficile per l’Italia e complicata per la destra, che se ancora esiste lo deve a FDI e rimango a disposizione per migliorane insieme la capacità di penetrazione sul territorio e di aggregazione del consenso".

*I firmatari della lettera aperta

Fabrizio Ghera capogruppo regione Lazio

Andrea De Priamo capogruppo comune di Roma

Stefano Tozzi capogruppo municipio I

Giovanni Provenzano coordinatore municipio II

Giordana Petrella capogruppo municipio III

Giovanni Ottaviano capogruppo municipio IV

Daniele Rinaldi coordinatore municipio V

Nicola Franco capogruppo municipio VI

Fulvio Giuliano capogruppo municipio VII

Antonio Colangelo coordinatore municipio VIII

Maurizio Cuoci capogruppo municipio IX

Monica Picca capogruppo municipio X

Valerio Garipoli capogruppo municipio XI

Marco Giovagnorio capogruppo municipio XIII

Alberto Mariani capogruppo municipio XIV

Giuseppe Calendino capogruppo municipio XV