Caso Fiorito, all'ex consigliere Pdl due anni e 11 mesi in Cassazione

Due anni e undici mesi di reclusione. Questa la condanna inflitta dai giudici della Cassazione nei confronti dell'ex capogruppo alla regione Lazio del Pdl Franco Fiorito. L'imputato, ricordiamo, doveva rispondere di peculato. In primo grado i giudici lo avevano condannato a 3 anni e 4 mesi, pena ridotta a tre anni in Appello. Fiorito era difeso dagli avvocati Carlo Taormina, Enrico Pavia e Pietro Polidori. Lo racconta Marina Mingarelli su Frosinonetoday.

Lo sconto di pena

I magistrati della Corte Suprema, va detto, hanno tolto un capo di imputazione riguardante il possesso di una carta prepagata dove erano stati depositati 50 mila euro. Franco Fiorito è stato condannato per i suoi stipendi stratosferici. L'ex esponente politico, infatti, percepiva ben tre indennità: oltre a quella di Consigliere Regionale aveva diritto anche a quella di Capogruppo e di Presidente della Commissione Bilancio. Interrogato dagli inquirenti Fiorito avrebbe dichiarato che la tripla indennità faceva parte di un accordo politico, noto a tutti e raggiunto anche con gli altri partiti. Circostanza che era stata confermata davanti ai giudici capitolini dall'allora segretario generale.

Secondo il pm che aveva chiesto sei anni di reclusione, Fiorito si sarebbe appropriato di un milione e 300 mila euro dai fondi assegnati al gruppo politico negli anni che vanno dal 2010 al 2012. A questo vanno aggiunti i soldi che l'uomo avrebbe inviato all'estero.

Le tre indennità valide per tutti

La difesa ha però sostenuto che le tre indennità facevano parte di un accordo politico, valido per tutti. Elemento non trascurabile è che l'uomo avrebbe già restituito ben 800mila euro. Intanto, i legali hanno già preannunciato che per Fiorito chiederanno la messa in prova.