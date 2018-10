Campidoglio, il consigliere Figliomeni (FdI) eletto vicepresidente dell'Aula

Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia, è il nuovo vicepresidente dell'Aula Giulio Cesare, eletto a maggioranza in sostituzione del collega, sempre di FdI, Andrea De Priamo.

"Ringrazio i colleghi consiglieri del Campidoglio che, eleggendomi alla vice presidenza dell’Assemblea Capitolina, hanno riposto fiducia e stima riconoscendo nella mia persona le necessarie doti di equilibrio e garanzia necessarie per ricoprire un incarico così importante" ha commentato Figliomeni. "Un riconoscimento che intendo condividere soprattutto con i colleghi del mio gruppo di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni, oltre che con il nostro leader Giorgia Meloni e con Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia', con i quali abbiamo sempre lavorato fianco a fianco per cercare di contribuire a risolvere i problemi della Città".

E ancora, "al vice presidente uscente Andrea De Priamo un ringraziamento particolare per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni di attività istituzionale ed un sincero in bocca al lupo per l’importante incarico di nuovo capogruppo di FdI. Accanto alla mia opera politica che proseguirà nel solco del mandato affidatomi dagli elettori, cercherò di svolgere al meglio il mio ruolo istituzionale coadiuvando la presidenza ed esercitando i miei compiti con imparzialità ed equilibrio a tutela di tutti i componenti dell’Assemblea Capitolina e del corretto andamento dei lavori consiliari".