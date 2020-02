Frana Castel Giubileo, sfollati via dall’hotel domani: il Comune resta in silenzio

Ventiquattro ore poi le famiglie sfollate dai condomini di Salita di Castel Giubileo dovranno lasciare gli hotel in cui sono ospiti dal giorno della frana che ha investito le loro abitazioni.

La frana di Castel Giubileo

Era l’alba del 16 gennaio scorso quando parte della collinetta della borgata che sorge lungo via Salaria è venuta giù inondando di fango e detriti gli appartamenti ai civici 157 e 159: controsoffitti distrutti, finestre infrante dai rami, scale invase da fango e detriti. Una colata di melma che ha bloccato dentro gli undici residenti rendendo le operazioni di soccorso lunghe e difficoltose. Fortunatamente nessun ferito, solo tanta paura. Le case, con il costone non consolidato, restano inagibili.

Nove i residenti che hanno avuto bisogno di un alloggio alternativo. Immediata l’attivazione del protocollo Hotel Solidali da parte del Comune, abitanti tutti rimasti in zona: nel loro quartiere, dove i bambini vanno a scuola e dove gli anziani hanno affetti e luoghi abituali.

Per sfollati di Castel Giubileo assistenza in scadenza

Un’assistenza alloggiativa accordata per 30 giorni. Scadrà domani 15 febbraio. Così il Municipio III, constatato che la messa in sicurezza di quel terreno di proprietà dell’Inps necessita di tempi più lunghi, ha chiesto a Roma Capitale di prolungare l’ospitalità.

“La gestione della situazione richiede la massima cura e tempestività Il Municipio non ha gli strumenti per proseguire l'assistenza: disponiamo unicamente del contributo alloggiativo che però non è adeguato a una situazione di emergenza trattandosi di un mezzo di assistenza alle famiglie già in affitto, utile solo per pagare il canone” – ha detto il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, ricordando come il consiglio municipale, con tutte le forze politiche, abbia già chiesto la settimana scorsa di assicurare il prosieguo dell'assistenza alloggiativa oltre i trenta giorni stabiliti.

Il Municipio III: "Comune prolunghi ospitalità in hotel"

La stessa Protezione Civile, in un'apposita comunicazione del 7 febbraio scorso, ha notificato alla sindaca Virginia Raggi la scadenza dell'assistenza e la necessità di considerare un intervento straordinario.

“Al momento però nulla di ciò è stato ancora fatto” – fa notare Caudo. “Siamo in contatto con la prima cittadina e auspichiamo una soluzione che eviti ulteriori disagi alle 9 persone, una delle quali affetta da Parkinson e due minori".

La richiesta è quella che il Campidoglio intervenga con un atto straordinario affinchè si prolunghi di altri 30 giorni la sistemazione in albergo “il cui costo – suggerisce il minisindaco del Roma Montesacro – può essere poi compensato dal privato responsabile della frana”.

“Prima le persone poi la burocrazia, tanto più se le persone sono vittime di disastri che non dipendono da loro. Sono convinto – ha concluso il presidente Caudo - che la Sindaca saprà offrire loro il più pieno sostegno per non lasciarli soli in questa situazione di conclamata difficoltà”.