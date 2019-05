Telecamere "anti zozzoni", più poteri ai vigili urbani: ora le fototrappole le gestiranno i Pics

Più poteri, e risorse, ai vigili del gruppo Pics (il Nucleo della Polizia locale dedicato all'ambiente), per contrastare l'annoso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti per strada. E' la lotta ai cosiddetti "zozzoni" che, da oggi, fa un passo in più. L'aula capitolina ha approvato nell'ultima seduta di Consiglio una delibera, con 24 voti a favore e un astenuto, per definire, si legge nel testo, "la gestione unitaria ed esclusiva delle video segnalazioni relative all'abbandono e allo smaltimento illecito dei rifiuti e dei conseguenti e connessi procedimenti amministrativi finalizzati all'applicazione delle corrispondenti sanzioni acquisite tramite il sistema unico di segnalazione, telecamere, foto trappole e segnalazioni dei cittadini".

La delibera prevede poi "di assegnare ai Pics le adeguate risorse umane, oltre a tutti i mezzi tecnologici e strumentali necessari allo svolgimento delle funzioni". Infine stabilisce che venga promossa, per tramite del Nucleo Pics, "un'attività di coordinamento con le Polizie locali dei Comuni limitrofi al fine di contrastare il deprecabile fenomeno della migrazione dei rifiuti verso il territorio di Roma Capitale".

"A Roma purtroppo ci sono persone incivili - ha detto in aula il primo firmatario della delibera, Roberto Di Palma - persone che si sentono autorizzati a sversare rifiuti in luoghi dove non ci sono cassonetti. Solo nel 2018 Roma Capitale ha speso 3 milioni di euro per pulire questi siti, con costi in extra Tari. Da luglio abbiamo pensato di dedicare un gruppo di agenti di Polizia locale. Un gruppo che attraverso le segnalazioni dei cittadini, gli appostamenti, anche notturni, in soli 9 mesi ha elevato 1.600 multe. Abbiamo stanziato poi 500mila euro per installare telecamere e recentemente abbiamo noleggiato delle foto trappole, strumenti più snelli per sanzionare i cittadini incivili".

"Abbiamo così pensato che tutti questi video - ha concluso Di Palma - vadano ad un gruppo di polizia locale dedicato a questo lavoro che controllerà anche le telecamere installate da Roma Capitale e i video delle foto trappole. Ora il gruppo Pics sarà potenziato numericamente e saranno dati loro tutti gli strumenti per il controllo della città".