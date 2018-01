E punizione fu: ragazzi di Amici puliscono le strade di Roma - LE FOTO

Il settimanale Spy pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da venerdì 19 gennaio, le immagini dei ragazzi di “Amici” intenti a spazzare le strade di Roma. Una lezione che Maria De Filippi ha voluto impartire ai ragazzi del suo talent dopo una festa troppo movimentata tenutasi domenica nel residence dove i ragazzi sono ospitati. Per questa festa, quattro ragazzi (il cantante Biondo, e i tre ballerini Vittorio Filippo e Nicolas) sono già stati sospesi dalla scuola e dovranno studiare per affrontare un nuovo esame di ammissione.

Per tutti gli altri, invece, la collera della De Filippi: "Non vi siete attenuti alle regole, se mio figlio si fosse comportato come voi, non sarei felice" e il diktat: "Andate a lavorare! Pulirete le strade di Roma". Così nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, come rivela Spy, i ragazzi hanno indossato le divise dell'Ama Roma (che aveva ricevuto l'approvazione del sindaco Raggi) e hanno iniziato a pulire le strade, ramazza alla mano, e a smaltire i rifiuti.

Ma questa uscita punitiva, secondo quanto riportato dal settimanale, non sarà un'esperienza di una sera e basta. L'idea della De Filippi è quella di dar vita a un vero corso di rieducazione civica e i ragazzi, che pensavano si trattasse di una punizione esemplare, in realtà dovranno "sgobbare" fino a quando la produzione lo riterrà opportuno.