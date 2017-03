Fosse Ardeatine: "Raggi assente. Nemmeno con Alemanno una tale vergogna"

"Credo sia la prima volta nella storia della Repubblica, nata dalla Resistenza, che alla celebrazione in ricordo dei Martiri delle Fosse Ardeatine il sindaco di Roma sia assente. Con la giustificazione che sta sciando". L'accusa alla prima cittadina, in settimana bianca con la famiglia nell'Alpe di Siusi, arriva con un post su Facebook da Marco Miccoli, deputato del Pd romano. Raggi non ha partecipato alla cerimonia per il 73esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Al suo posto il vicesindaco Luca Bergamo.



"È davvero molto triste che il sindaco di Roma sia assente da celebrazioni delle #FosseArdeatine. Neanche con Alemanno una vergogna simile". Ha scritto ancora su Twitter Luciano Nobili del Pd. O ancora Ileana Piazzoni: "Nel #M5S tanti giovani senza nessuna memoria storica. Assenza sindaca #Raggi da celebrazioni #FosseArdeatine ne è ennesima dimostrazione". "Cerimonia #fosseardeatine, assente la #Sindaca #Raggi: è la prima volta per la città. A #Roma anche la #MEMORIA va in vacanza".



Alla cerimonia hanno partecipato le massime cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Pietro Grasso, il vicepresidente della Camera Simone Baldelli, il ministro della Difesa Roberta Pinotti e i vertici delle forze armate.

Per le autorità locali il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti con il vice Massimiliano Smeriglio, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori, il vicesindaco di Roma Capitale Luca Bergamo, il vicesindaco della Città metropolitana Fabio Fucci. La Comunità ebraica della capitale è rappresentata dalla presidente Ruth Dureghello e dal rabbino capo Riccardo Di Segni. Sul palco anche l'ambasciatore di Israele Ofer Sachs.