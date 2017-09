La "marcia su Roma" di Forza Nuova: l'estrema destra in piazza il 28 ottobre

"Bandiere, striscioni, auto, pullman, benzina... Compatriota, la macchina organizzativa è in moto". E andrà in scena il prossimo 28 ottobre. Stessa data della marcia su Roma che nel 1922 portò Mussolini al potere. Era l'inizio del ventennio fascista in Italia, e Forza Nuova, nota formazione di estrema destra, si prepara a scendere in piazza 95 anni dopo con la protesta ribattezzata "la marcia dei patrioti".

L'annuncio sulla pagina Facebook con decine di like e attestazioni di presenza, "Rieti presente", "Molise presente", "ci saremo per amor di patria". "Il 28 ottobre, Roma ospiterà la grande marcia Forzanovista contro un governo illegittimo, per dire definitivamente no allo Ius Soli e per fermare violenze e stupri da parte degli immigrati che hanno preso d'assalto la nostra Patria". Inevitabile il levarsi immediato di voci polemiche tra le forze di centrosinistra.

"No al fascismo in qualunque forma si esprima. Il governo vieti la marcia su Roma" ha twittato il capogruppo dei deputati di Sinistra Italiana Giulio Marcon. Segue il segretario di Possibile, Pippo Civati: la manifestazione "non può svolgersi" a meno che non si accetti la violazione della "Costituzione, della legge Scelba" che regola l’apologia di fascismo e "della legge Mancino" che condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista.

Da qui la richiesta al ministro dell'Interno Minniti di vietare la manifestazione, della quale ancora non sono stati diffusi dettagli. "La Marcia su Roma fu una tragedia. Rifarla oggi sarebbe, oltre che un insulto, una farsa ridicola" scrive su Twitter, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. E ancora il deputato dem Emanuele Fiano ha depositato un'interrogazione urgente "per chiedere il blocco della Marcia su Roma prevista da Forza Nuova per il 28/10".