San Pietro, blitz di Forza Nuova: "Oggi è toccato a Bergoglio, domani a Mimmo Lucano"

Non c'è soltanto Mimmo Lucano nel mirino di Forza Nuova. La formazione di estrema destra ha infatti inserito, tra i destinatari delle proprie contestazioni, anche il Pontefice. Papa Bergoglio è stato infatti oggetto di un blitz che, i militanti di estrema destra, hanno organizzato in via della Conciliazione. Nella domenica dell'Angelus.

La rivendicazione del dissenso

"Da Mimmo Lucano fino a Jorge Mario Bergoglio, dai media ai palazzi del potere, dalle bandiere rosse ai manganelli o ai divieti delle questure, chi odia l'Italia e gli Italiani, chi vuole silenziare il dissenso, troverà la resistenza di Forza Nuova" si legge in un post pubbliacato su facebook dall'organizzazione neofascista.

Il blitz a San Pietro

"Oggi all'Angelus abbiamo contestato duramente Jorge Bergoglio, paragonandolo a Badoglio perché simbolo universale del tradimento più vergognoso - spiega Forza Nuova attraverso i propri canali social. "La fede di Roma, il sentimento cattolico di milioni di italiani non possono essere usati come il cavallo di Troia di chi vuole che gli italiani non facciano più figli e le nostre donne abortiscano per sostituirci con gli immigrati".

Non c'è solo il timore di una sostituzione etnica, nella contestazione di Forza Nuova. "Il Papa dovrebbe salvaguardare il deposito della Fede, promuovere dottrina e Verità, non incoraggiare l'immigrazione islamica né perseguire gli interessi di forze internazionali e globaliste che fanno dello sfruttamento, dell'odio e del terrore le loro armi".

Il Papa dei romani ed il Papa dei rom

Il Pontefice era già stato oggetto di contestazioni, mosse attraverso locadine postate sui canali social di Forza Nuova. "Un tempo a Roma - vi si legge - pur sapendo dell'universalitá del suo ruolo, con una punta d'orgoglio affermavamo che il Pontefice era 'il Papa dei romani', rivendicando all'Urbe e alla romanità l'essere un faro di Civiltà. Oggi non abbiamo più neanche questo: Bergoglio è ormai l'uomo di Soros, il Papa dei rom, degli immigrati e del mondialismo".

Forza Nuova contro Lucano

La contestazione a Bergoglio arriva alla vigilia di quella che, Roberto Fiore, ha annunciato in piazzale Aldo Moro. Fuori i cancelli dell'Università La Sapienza, il leader di F.N aveva infatti annunciato un comizio per "bloccare la conferenza del Sindaco" di Riace. La Questura, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, non ha autorizzato la manifestazione. Un divieto che gli attivisti di Forza Nuova non sembrano affatto intenzionati a rispettare. "Non ci faremo dettare l'agenda politica dalla Questura e dalla Digos e nemmeno dal Ministro Salvini" ha sottolineato Roberto Fiore, confermando l'appuntamento di lunedì 13 maggio davanti i cancelli dell'Ateneo romano. In attesa di quella manifestazione, nel momento di maggiore afflusso di pellegrini, è intanto arrivato il blitz a San Pietro.