Forza Italia riparte dai territori: ecco i nuovi coordinatori municipali

Forza Italia riparte dai municipi. Venerdì scorso il coordinatore romano del partito ha annunciato i nuovi coordinatori municipali. "Il risultato insoddisfacente del partito alle scorse elezioni amministrative ci ha spinto ad una attenta riflessione sugli errori compiuti e ci ha spronato ad una riorganizzazione del partito territoriale", spiega Bordoni. Municipi come punto di forza visto che "da oggi saranno il fulcro dell'attività di Forza Italia a Roma".

Secondo Bordoni "è fondamentale comprendere il messaggio dei nostri elettori, stanchi di una classe politica lontana dai problemi reali. Per questo abbiamo scelto persone rappresentative, che alle elezioni hanno riscosso un successo personale, nonostante la percentuale di partito o esponenti che hanno saputo distinguersi in questi anni per impegno e militanza. Ormai è cambiato il metro di giudizio, Forza Italia guarda avanti per creare una squadra radicata nei territori, competente, che sia espressione dell'elettorato moderato romano, stanco delle mani del Pd sulla Capitale e deluso dall'incompetenza grillina".

"I nuovi coordinatori municipali", spiega l'ex assessore al commercio della giunta Alemanno, "avranno il compito di creare una rete nei quartieri di Roma, che riporti la base in primo piano nel dibattito interno. Le nomine sono a termine, si valuterà il lavoro svolto, è finita l'epoca dei pennacchi ed è arrivata quella del merito e del riconoscimento dell'impegno profuso. La prossima settimana sarà rinnovato anche il coordinamento cittadino, il mio obiettivo è quello di cambiare, con coraggio, la struttura e di creare un partito competitivo, che punti al governo della città".

Ecco i nomi dei coordinatori

Municipio I Luca Aubert

Municipio II Raffaele D'Orsi

Municipio III Marco Bentivoglio

Municipio IV Davide Bordoni (Interim)

Municipio V Luca Arioli

Municipio VI Damiano Zaccaretti

Municipio VII Umberto Matronola

Municipio VIII Paolo Barbato

Municipio IX Pietrangelo Massaro

Municipio X Maria Cristina Masi

Municipio XI Alessio Olivares

Municipio XII Roberto Panella

Municipio XIII Giorgia Civitenga

Municipio XIV Enrico Cameriere

Municipio XV Cristiano Pasero