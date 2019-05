Il debito di Roma allo Stato e più poteri: Forza Italia presenta il 'Salva Capitale'

Riqualificazione urbanistica e architettonica, recupero del patrimonio artistico della città, la chiusura dei campi rom e il ripristino del vigile di quartiere. Sono questi alcuni dei '10 sì' per Roma Capitale: il programma presentato da Forza Italia a sotegno della Città Eterna.

Forza Italia presenta il Salva Capitale

Progetti e ambizioni affiancati pure da una proposta di legge costituzionale per dare a Roma gli stessi poteri che hanno altri capitali europee come Parigi, Londra, Berlino, Madrid.

Ma non solo. FI punta anche a due emendamenti volti ad evitare nell'immediato il default di Roma per debito: per Forza Italia dovrà essere lo Stato a farsi carico del debito della Capitale, quasi 12 miliardi da estinguere già al centro dello scontro tra il Comune guidato da Virginia Raggi e il Ministro dell'Interno, nonchè leader della Lega, Matteo Salvini.

"Il 'salva Roma' - hanno specificato da FI - è un provvedimento riguardante i debiti dei Comuni italiani".

Forza Italia per il Salva Roma: "Governo eviti default"

A presentare questa serie di interventi a favore della capitale anche Antonio Tajani. "Tutte le capitali europee hanno uno statuto particolare - dice il presidente del Parlamento europeo - deve essere così anche per Roma. La capitale economicamente deve essere tutelata per evitare il default nei prossimi anni. Siamo preoccupati perchè il governo sta abbandonando la capitale, ed è inaccettabile che sia in mezzo al braccio di ferro tra Lega e M5S, e dispiace che la Lega trascuri Roma. La capitale d'Italia non può essere abbandonata a sè stessa da un governo e da una regione che si preoccupano di tutto tranne che degli interessi dei romani e della Capitale del nostro Paese. Noi - ha concluso - non vogliamo abbandonare la nostra capitale, senza il salva-Roma va in default".