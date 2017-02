ForzaBerdini: uno striscione fa il giro delle periferie di Roma

Uno striscione in giro per la città. Con una scritta semplice, inequivocabile “Forza Berdini”. Sullo sfondo le torri dei palazzoni Ater di Tor Bella Monaca, ma anche il selciato dell’Appia Antica. Il centro e la periferia. I luoghi dell’agro romano e quelli dell’urbanizzazione selvaggia.

CONTRO LE SPECULAZIONI - “Vogliamo esprimere la nostra vicinanza all’Assessore e all’uomo – spiega uno degli artefici dell’iniziativa – lui è sempre stato attento ai bisogni delle periferie, si è schierato in difesa dell’ambiente contro gli appetiti degli speculatori. Paga anche per questo, oltre che per una certa ingenuità. Ma paga un prezzo troppo caro. Per questo gli siamo vicini e speriamo che la Sindaca sappia apprezzarne le qualità, tenendolo in giunta”.

IL SIT-IN - L’idea dello striscione in giro per la città, è solo l’ultima delle iniziative messe in campo per esprimere la solidarietà all’urbanista romano. Già lo scorso venerdì, quando la poltrona di assessore era sembrata vacillare, era partito un tam-tam telefonico. Appuntamento in Campidoglio dove, nel pomeriggio, alcune associazioni e comitati hanno esposto striscioni per ribadire "Basta Cemento". E per affermare, in maniera diversa, lo stesso contenuto espresso con gli striscioni: #ForzaBerdini.