Formula E, l'Eur si prepara alla seconda edizione: ecco come cambia la viabilità per l'Eprix

Il numero di spettatori accorsi all'Eur per osservare da vicino i bolidi della Formula E ha lasciato pochi dubbi. La prima edizione è stata un successo. Ad un mese e mezzo dal ritorno delle monoposto elettriche, il Campidoglio ha cominciato a lavorare sulla comunicazione.

L'appuntamento con il territorio

Nella sala della Piccola Protomoteca del Campidoglio l'Assessore allo Sport Daniele Frongia e l'Assessora alla Mobilità Linda Meleo hanno incontrato le associazioni di categoria e gli operatori economici che orbitano sul territorio dell'Eur. A loro hanno illustrato quale sarà l'impatto dell'E-Prix, previsto per il 12 e 13 aprile, sul quartiere.

Il primo passo

“Per ridurre al minimo i disagi anche quest’anno abbiamo studiato un piano dettagliato d’interventi e di comunicazione alla cittadinanza. L’incontro di oggi – ha spiegato l'Assessora Meleo– è un primo passo per illustrare alle imprese che operano nel quartiere lo schema di circolazione pensato per minimizzare gli impatti sulla viabilità, distribuendo i flussi di traffico su più itinerari alternativi a maggiore capacità veicolare con un piano di mobilità strutturato. La nostra squadra ha lavorato per individuare le soluzioni più efficaci e continuerà il confronto con le aziende e i cittadini".

Il successo e gli inevitabili disagi

Il tracciato resta quello della prima edizione. Il circuito si sviluppa quindi sulla distanza di 2,8 km, compresi tra la Cristoforo Colombo ed il Palazzo dei Congressi. "Ci aspettiamo grandi numeri anche quest’anno in termini di risposta dei cittadini romani e del grande entusiasmo manifestato – ha commentato l'assessore capitolino Daniele Frongia che, dopo aver ricordato il connubbio tra sport e sostenibilità, ha speso delle parole sul cosiddetto Pentagono – Il quartiere Eur torna quindi ad essere il vero protagonista, pur con gli inevitabili disagi che abbiamo cercato di minimizzare attraverso la fitta collaborazione tra Roma Capitale, Roma Servizi per la Mobilità, organizzatori ed i Mobility Manager”.

Il dettaglio delle restrinzioni legate alla circolazione

L’area è stata suddivisa in due anelli, uno più interno ed uno più esterno al circuito. In queste aree è preveisa la chiusura totale al transito veicolare mentre resta solo parziale al transito pedonale. E' invece interdetto l’accesso al circuito di gara per tutto il periodo dal 10 Aprile al 15 Aprile.

Dalle 20.30 di Mercoledì 10 Aprilefino alle 05.30 di Sabato 13 Aprile è vietato il transito veicolare nei due anelli più esterni, mentre è consentito l’ingresso pedonale a tutti.

Sabato 13 Aprile dalle ore 05.30 alle ore 20.30 permane il divieto di transito veicolare ed è consentito esclusivamente l’accesso pedonale a tutti nell’anello più esterno e soltanto ai possessori di titolo di accesso valido per l’anello più interno.

Da Sabato 13 Aprile dalle ore 20.30 al Lunedì 15 Aprile alle ore 05.30 è vietato il transito veicolare in entrambi gli anelli e consentito l’ingresso pedonale a tutti in entrambi gli anelli.

Anche quest’anno, visto l’atteso impatto sulla mobilità privata, saranno attivati tutti i canali di comunicazione con i diversi soggetti coinvolti: ANAS e Autostrade per avvisare già sul GRA e sulle autostrade in penetrazione a Roma delle chiusure, WAZE per instradare gli utenti su itinerari alternativi alla Colombo.