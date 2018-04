Formula E, selfie e sorrisi a cinque stelle: all'Eur passerella per Raggi e Di Maio

Giornata di passerelle per il gran premio di Formula E in programma per domani, 14 aprile, all'Eur. Il giorno prima della gara Virginia Raggi e Luigi Di Maio sfilano nel paddock dell'Eur, tra sorrisi e selfie, raccogliendo i flash per un evento internazionale che nelle intenzioni deve cancellare l'immagine del Movimento che dice no a tutto, a cominciare dalle Olimpiadi.

Nella giornata in cui la Colombo chiude, riversando migliaia di romani su percorsi alternativi, il circuito dell'Eur si trasforma nel palcoscenico del Movimento Cinque Stelle. A metà mattinata nei box dell'Eur si presenta Luigi Di Maio, aspirante premier grillino. Tantissimi i selfie con sostenitori di ogni età. "Abbiamo votato tutti a lei" (sic), dichiara un 18enne o poco più, uno degli ultimi a strappare la preziosa foto con il leader, che saggiamente indica anche il verso migliore per evitare di farla contro il sole. Non mancano i fan più attempati', per i quali lui è "il nostro presidente" e "il nostro mito, lo dobbiamo immortalare", dichiara una signora procedendo quindi nell'intento.

"Sono molto appassionato di Formula E, la conosco bene", spiega Di Maio ai suoi interlocutori. A chi gli chiede quale team di Formula 1 sarebbe il M5S risponde "siamo alla Formula E, non alla Formula 1", e al cronista che prova il tranello proponendo un confronto tra la mobilita' dell'Eur (in effetti gestibile nonostante il grand prix) e quella congestionata attorno al Quirinale risponde ridacchiando solo un laconico "ci provate sempre".



Quindi l'aspirante primo ministro diserta sull'elettrico: "A me piacerebbe vedere un giovane di 18 anni che sogna che un'auto elettrica sia la sua prima auto". Organizzare la gara delle Formula E elettriche a Roma è stata "una sfida nella sfida, grazie alla sindaca Raggi, all'assessore Frongia e alla macchina comunale si è riusciti a portare qui un simbolo del futuro - dice Di Maio- che non è solo una gara ma un modello di mobilità elettrica". Ma il campionato dei bolidi a zero emissioni non è solo una gara motoristica, ma un laboratorio per "lo sviluppo di tecnologie che serviranno ad esempio anche nelle nostre case, per lo store energia elettrica- prosegue Di Maio- Questo sara' un grande laboratorio che non poteva che essere ospitato a Roma per far vedere al mondo che siamo capaci di fare delle grandi cose".

Accompagnata dai presidenti della Formula E, Alejandro Agag, e della Federazione internazionale dell'Automobile, Jean Todt, Raggi ha invece osservato incuriosita i tecnici al lavoro sulle monoposto elettriche, soffermandosi con alcuni piloti e dirigenti. Per lei anche alcuni selfie e strette di mano con vari ospiti dei box. "Secondo me questa manifestazione deve essere ripetuta, anche perchè sappiamo che l'anno prossimo la tecnologia consentirà di correre tutto il Gran Premio con una sola macchina. Inoltre, abbiamo avuto una grande risposta dai romani e gli oltre 30mila biglietti sono andati esauriti appena sono stati messi in vendita".

Ai box erano presenti anche gli assessori alla Mobilità e allo Sport, Linda Meleo e Daniele Frongia.