Formula E a Roma vince il Best Events Award: l'E-Prix della Capitale vince come evento dell'anno

Un altro successo per la Formula E, che conferma sempre più la centralità del campionato delle monoposto elettriche nel panorama dello sport e dei grandi eventi che si tengono in Italia.

L'E-Prix di Roma dello scorso aprile, infatti, è stato riconosciuto come Evento Sportivo dell'anno, e Filmmaster Events, agenzia di grandi eventi internazionali, è stata premiata per l'ideazione e l'organizzazione della corsa dell'EUR dalla giuria d'eccezione del Best Events Award.

Il secondo E-Prix di Roma ha superato tutte le attese: 35mila spettatori lungo il percorso creato ad hoc nel quartiere Eur e ben 12mila ingressi al Roma Convention Center “La Nuvola”. Fiore all'occhiello della manifestazione è stato anche l’Allianz E-Village, area dedicata ai fan per sperimentare la Formula E ed educare le prossime generazioni sul futuro del racing e ai suoi valori chiave: tecnologia, energia, ambiente.

"Il riconoscimento a Formula E", si legge in una nota, "segna il successo dell'idea che muove l'organizzazione di tutte le corse del campionato, quella di concepire un grande evento di sport non solo come un momento di aggregazione o di divertimento, ma un’opportunità di business e creazione di valore per le comunità interessate".



La tappa italiana del 2020 si terrà a Roma sabato 4 aprile sull’ormai celebre circuito cittadino dell’Eur, uno dei più amati da piloti e costruttori. L’E-Prix di Roma è una delle quattordici gare previste dalla sesta stagione del campionato, che è partito lo scorso 22 novembre con un doppio appuntamento in Arabia Saudita e si concluderà il prossimo 25 e 26 luglio a Londra, dopo aver attraversato 12 città e tutti e cinque i continenti.