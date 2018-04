Tra Roma e la Formula E è sbocciato l'amore: gran premio all'Eur per altri cinque anni

Venti milioni di indotto. Basterebbe questo dato per valutare l'impatto della Formula E sulla città e sul quartiere dell'Eur. A fronte di una spesa di circa 500mila euro, utilizzati per dispiegare ad esempio mezzi e uomini della Polizia Locale, il Comune ha incamerato opere, come il sottopasso sulla Colombo, e tasse, come quella per l'occupazione di suolo pubblico: in totale fanno due milioni di euro per Roma Capitale.

Un matrimonio destinato a durare

I numeri del successo della Formula E all'Eur, non sono soltanto quantificabili nel giro di euro che ha generato. Le trentacinquemila persone accorse per vedere le monoposto elettriche, rappresentano infatti un altro dato da non sottovalutare. Un'attenzione che, continuando ad investire su questa competizione "green", con il tempo potrebbe diventare esponenziale. E tempo ce ne sarà perchè il matrimonio tra la Capitale e la Formula E, è destinato a durare.

La soddisfazione degli organizzatori

"Com'e' andata? Da Dio. Benissimo proprio" ha commentato il fondatore e ceo della Formula E Alejandro Agag a margine dell'evento che ha incoronato il pilota britannico Sam Bird alla guida della DS Virgin Racing. A chi gli ha chiesto se l'evento fosse da ripetere Agag ha riposto "assolutamente si', abbiamo annunciato un accordo per altri 5 anni".

A Roma altri 5 anni

Conferme sono arrivate anche dalla Sindaca di Roma. "E' sbocciato un amore" ha commentato Virginia Raggi, aggiungendo che "lavoreremo ad un protocollo di lunga durata". Da valutare se le prossime edizioni dell'E-Prix si svolgeranno sempre nella suggestiva cornice dell'Eur. "I dettagli dell'accordo ve li sveleremo via via, ma abbiamo questo bell'annuncio da fare a tutta la città". Il matrimonio appena celebrato tra la Capitale e la Formula è destinato a durare. Almeno per altri cinque anni.