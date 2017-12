Il Campidoglio lancia #RomaAiutaRoma, aperte le iscrizioni per la formazione di volontari

L'assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale lancia #RomaAiutaRoma, il percorso di formazione per i volontari per le persone fragili, concepito grazie alla forte sinergia con il Forum del Volontariato per la Strada. L'idea è quella di dar vita a una vera e propria cabina di regia del Volontariato.

La formazione partirà il 19 gennaio presso la Sala Rosi del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute (Viale Manzoni 16). I corsi saranno organizzati in 6 moduli da 2 ore ciascuno, una volta a settimana. Le iscrizioni sono aperte a tutti! Per aderire scrivere, entro il 12 gennaio, a: assessoratoallapersona@comune.roma.it

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato a favore dei senza dimora e delle persone in condizioni di fragilità e di vulnerabilità sociale a Roma. E' suggerita l'adesione anche ai volontari già attivi ma che vogliono scambiare esperienze, aggiornarsi con i contributi di esperti, nonché conoscere le attività di Roma Capitale tramite un confronto con la Sala Operativa Sociale (SOS).

Nel corso delle lezioni verranno affrontati alcuni temi chiave: la rete dell'accoglienza a Roma e il ruolo della Sala Operativa Sociale; la relazione con le persone in grave marginalità sociale; nozioni di primo soccorso; approccio transculturale; aspetti antropologici e giuridici; nozioni di norme igieniche per la somministrazione dei pasti; segretariato sociale: come orientare le persone tra i servizi pubblici e del segretariato sociale; la gestione delle persone con dipendenze e disagio psichico; profili di sicurezza.

"Stiamo impostando un lavoro del tutto innovativo, che parte dalla formazione, considerata elemento imprescindibile affinché il volontariato si configuri come un'azione credibile ed efficace" le parole dell'assessora Laura Baldassarre. "L'accoglienza è, infatti, un tema che richiede il contributo di tutti, nessuno escluso. I corsi saranno tenuti da autorevoli professionisti: verranno trattati aspetti sociali, antropologici, sanitari e giuridici. Il tutto sarà organizzato con un approccio integrato, puntando sulle interconnessioni tra temi. Bisogna superare definitivamente la stagione dell'assistenzialismo è questo è uno degli strumenti più adeguati" conclude.