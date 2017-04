Forlanini, è il giorno del corteo: non si ferma la protesta contro la dismissione

Oltre 40 realtà, tra sindacati, comitati e associazioni, insieme a cittadini comuni, sono scese in piazza questa mattina a difesa della 'proprietà pubblica' dell'ex ospedale Forlanini. La manifestazione, organizzata dal Coordinamento Forlanini proprietà pubblica bene comune, è partita poco dopo le 10 da via Quirino Majorana per sfilare, passando su via Gianicolense, fino alle porte dell'ex nosocomio ormai chiuso. La richiesta: "Mantenere la destinazione pubblica dell'immobile" e destinarlo a "servizi sociosanitari".

La protesta nasce dalla volontà della Regione Lazio di vendere la struttura. Con una delibera, il 13 dicembre scorso la Giunta di Zingaretti ha approvato una delibera con la quale è stato disposto "il passaggio da bene indisponibile a immobile disponibile, autorizzando la dismissione a un prezzo fissato dall'Agenzia del Demanio a 70 milioni di euro" ha ricostruito il consigliere comunale di Sinistra per Roma, Stefano Fassina. Della vicenda, infatti, ne ha discusso anche l'Aula Giulio Cesare capitolina che in maniera compatta si è schierata contro il progetto regionale. Il processo avviato dalla Regione non è stato fermato dal ricorso al Tar avanzato dai cittadini. Solo due giorni fa, infatti, si è diffusa la notizia che il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso non concedendo la sospensiva richiesta. Il governatore Zingaretti, intanto, ha lanciato il portale 'Nuova vita per il Forlanini'. Un sito attraverso cui "i cittadini potranno esprimersi" in merito.

La prospettiva della vendita del complesso immobiliare, però, non smette di allarmare la cittadinanza che questa mattina ha deciso di scendere in piazza. "Dopo dieci anni di inerzia e abbandono la giunta Zingaretti ha deliberato la vendita del complesso per fare cassa. Noi, al contrario, siamo per la difesa del patrimonio pubblico e del diritto alla salute, per questo chiediamo di restituire tale prezioso bene alla collettività, dotandolo di quei servizi di cui la cittadinanza ha bisogno" fa sapere il Comitato in una nota.