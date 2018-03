Forlanini, nell'ex ospedale uno studentato internazionale: ecco la proposta che piace a tutti

Mantenere la proprietà dello storico complesso ospedaliero di via Portuense, nelle mani del pubblico. La sfida più ambiziosa era già stata vinta. Eliminato lo spettro della svendita, restava da chiarire cosa fare dei circa 170mila metri quadrati presenti nell'area.

Lo studentato internazionale

La novità è che l'amministrazione regionale sta valutando una soluzione in grado di rendere tutti soddisfatti. Con i tre rettori delle università pubbliche di Roma "ci siamo già confrontati - ha fatto sapere Nicola Zingaretti - per verificare l'ipotesi, insieme alla sindaca Virginia Raggi, di collocare, tra le altre attività pubbliche, una grande Casa internazionale dello studente dentro il Forlanini".

Pubblico e cultura

Niente patrimonializzazione. La scommessa che la Regione Lazio ha deciso di accettare, è quella che non porta ad una monetizzazione immediata. Il prezzo del complesso, era stato già fissto dall'Agenzia del demanio in 70 milioni di euro. Si punta invece sul pubblico e sulla cultura. Così, all'interno del Forlanini, potrebbe essere ospitata una casa "per le eccellenze che arrivano da tutto il mondo" ha chiarito Zingaretti, a margine di un incontro con i rettori di Sapienza Tor Vergata e Roma Tre che si è svolto negli uffici del Rettorato di piazza Aldo Moro.

Un obiettivo condiviso

Per decidere sul futuro dell'ex nosocomio, la Regione Lazio aveva attivato il portale "Nuova vita per il Fornalini". Al suo interno, fino al 31 gennaio 2018, i cittadini potevano indicare quali destinazioni riservare ai tanti spazi presenti nella struttura. Gli ambiti erano stati individuati nel rispetto del Piano Regolatore di Roma che prevede siano lì mantenuti dei servizi pubblici di livello urbano. Era pertanto possibile scegliere tra ambiti sociosanitari, culturali. Ma anche relativi all’ordine pubblico ed alla sicurezza visto che per molti anni si è parlato di realizzare nel Forlanini una caserma per le forze dell'ordine. Altre possibili destinazioni riguardavano sedi amministrative pubbliche e, appunto, sedi universitarie. La proposta di farne uno studentato internazionale, si inscrive proprio in questo alveo. "È un progetto di cui ho già parlato con il sindaco e c'e' l'entusiasmo dei rettori, ovviamente – ha precisato Zingaretti - ne dovremo discutere". Ma già sembra una proposta in grado di mettere tutti d'accordo.