Fori gratis come il Central Park? Il freno alla proposta M5s: "Area troppo delicata"

"Il confronto con il Centrale park non lo vedo, perchè questo è un parco ricco di monumenti che hanno bisogno di manutenzione". Sulla proposta del Campidoglio di trasformare i Fori Imperiali in un parco gratuito come il polmone verde di New York, frena la direttrice del parco archeologico del Colosseo, afferente al Mibact, Alfonsina Russo.

Parte dalla premessa: "Per me la cultura deve essere disponibile a tutti, perchè così un Paese dimostra la sua civiltà e da questo punto di vista sono d'accordo". Ma "sono monumenti molto delicati e hanno bisogno di un'attenzione particolare, restauri e cura". E' sufficiente guardare alle domeniche gratuite, un piccolo test di quello che potrebbero diventare i Fori nel quotidiano. "Con questo numero massiccio di visitatori poi abbiamo delle problematiche - spiega Russo - vediamo gli sviluppi del contesto generale della città, ma credo che in questo momento sia abbastanza problematico".

Su questo e su altri temi legati alla gestione del Parco, era in programma un incontro tra Russo e la sindaca Raggi. "Ancora non ci sia incontrate, mi auguro che questo incontro sia imminente. Ci siamo sentite telefonicamente, ma non ci siamo viste".