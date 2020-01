Fontana di Trevi, il ministro Franceschini vuole il numero chiuso: "Regolare flussi con sistemi non invasivi"

"Il problema della pressione turistica nei luoghi della cultura famosi nel mondo è un problema crescente". Così il ministro dei Beni e Attività culturali Dario Franceschini torna sul dibattuto tema delle barriere protettive da installare intorno alla Fontana di Trevi.

"Si tratta di luoghi che non possono contenere un numero illimitato di persone" ragiona il ministro durante una conferenza stampa nella sede della stampa estera, a proposito della mozione approvata in Consiglio comunale capitolino sulla predisposizione di una barriera a protezione della Fontana di Trevi. "L'intenzione è rallentare la pressione, ma non so come saranno queste barriere".

Il progetto dovrà arrivare dal Campidoglio sul tavolo della Soprintendenza. Poi gli uffici del Mibact dovranno dare gli ultimi pareri. "So che in altre città si sta ragionando su sistemi non invasivi di controllo degli accessi. Non si tratta del ticket, ma di misure per contare gli accessi anche non invasive, tecnologiche, che non toccano il patrimonio. Sono sistemi che dovremo adottare d'accordo con i Comuni" suggerisce il ministro.

La mozione al centro del dibattito è stata presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle per realizzare delle barriere di protezione a Fontana di Trevi. Si tratta di una barriera simile a quelle già realizzate per tante altre fontane di Roma, dalla Fontana delle Tartarughe a piazza Mattei alla fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona. Obiettivo delle strutture da realizzare quello di impedire la seduta a bordo fontana e addirittura l'immersione dei piedi.

Proprio per arginare questi fenomeni negli ultimi anni i vigili si erano trasformati in veri e propri bagnini, intenti a fischiare ad ogni movimento strano da parte di romani e turisti.