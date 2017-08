Fontana dei Tritoni ripulita dopo atto vandalico: nella vasca 4 litri di olio

Ben 4 litri di olio per motori nella vasca della Fontana dei Tritoni. E' quanto rinvenuto questa mattina in piazza Bocca della Verità, nella fontana realizzata da Francesco Carlo Bizzaccheri nel 1717. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno allertato i Carabinieri, le cui indagini hanno portato al ritrovamento della tanica di olio.

"Rattrista questa mancanza di rispetto verso la città e verso la nostra storia. Questo tipo di comportamento denota ignoranza e assenza di senso civico in chi agisce in modo così sconsiderato" ha commentato il vicesindaco Luca Bergamo che ha immediamente chiesto e ottenuto l'intervento dei tecnici della Sovrintendenza capitolina e del dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione urbana di Roma Capitale.

Il personale ha così organizzato l'intervento di svuotamento e pulitura della vasca con l'ausilio di una ditta specializzata in poche ore. Il pronto intervento ha consentito di riattivare il flusso idrico e restituire il monumento alla fruizione pubblica.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons che ha richiesto "una punizione severissima ed esemplare nei confronti dei vandali" e "l'installazione di una rete di telecamere per garantire la sorveglianza dei principali monumenti della Capitale".

"Ancora una volta a fare le spese dei comportamenti scellerati di alcuni delinquenti sono la citta' di Roma e i cittadini romani- dichiara il presidente Carlo Rienzi - Adesso bisognerà procedere allo svuotamento della fontana e alla pulitura della vasca, interventi complessi e ovviamente costosi: a rimetterci e' come sempre la collettività, per questo è necessario punire severamente i responsabili di questo gesto scellerato e prevedere soluzioni innovative per tutelare i monumenti della città".