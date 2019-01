Metro di Roma, dopo un anno di annunci i 425 milioni del governo diventano realtà. Toninelli firma la convenzione

Quattrocentoventicinque milioni di euro per rinnovare le metropolitane romane. Annunciato da tempo, ora il tesoretto è ufficialmente sbloccato. Stanziato da palazzo Chigi più di un anno fa, è disponibile grazie a una convenzione firmata oggi in Campidoglio durante un incontro tra il ministro Danilo Toninelli e la sindaca Virginia Raggi.

"Questo significa che tra qualche mese chi si sposta nelle metropolitane romane potrà farlo meglio, più comodamente e più semplicemente. Meno guasti, più comodità nelle zone di attesa e penso anche più puntualità" ha detto Toninelli uscendo dal Campidoglio. E Raggi ha fatto sapere su Facebook, poco dopo l'incontro, dove andranno i fondi: "Ecco l'elenco degli interventi: 184 milioni di euro per banchine di galleria, impianti anti-incendio e interventi di adeguamento dell'alimentazione elettrica; oltre 134 milioni di euro per la fornitura di 14 treni per le linee A e B; 66 milioni di euro per la manutenzione straordinaria del materiale rotabile; 36 milioni di euro per il rinnovo materiale rotabile della tratta Anagnina-Ottaviano; circa 5 milioni di euro per un sistema di controllo del traffico treni e pannelli informativi agli utenti".

Parliamo di risorse che, a onor del vero, sono state stanziate dall'ex governo Gentiloni. E infatti il loro arrivo viene annunciato da mesi sui social, come se ogni volta fosse una novità da applaudire. "Voglio condividere con voi un risultato importante, frutto del lavoro messo in campo per ammodernare e migliorare le linee metropolitane" scrive oggi l'assessore ai Trasporti Linda Meleo. Identici i post dell'ultimo anno. "Quest'amministrazione ha invertito la rotta grazie ai 425 milioni di euro ottenuti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti" scriveva il 28 dicembre 2018, quando lo schema della convenzione passò in giunta. E ancora il 2 gennaio 2018, più di un anno fa: "Sono lieta e orgogliosa di dare ai nostri cittadini e ai viaggiatori una bellissima notizia: oltre 425 milioni di euro sono a disposizione di Roma e saranno investiti per modernizzare la metro A e B, acquistare 14 nuovi treni, e rinnovare quelli esistenti". Ora la firma dovrebbe accelerare l'iter.

E, possiamo dirlo, la metropolitana di Roma ne ha davvero bisogno. Proprio ieri la linea A è rimasta ferma da Termini a Battistini, metà percorso, dalle 6 del mattino alle 14. Con caos annesso sulle strade, tutti a caccia delle navette sostitutive. Senza dimenticare, sotto le feste di Natale, i disagi per la chiusura delle principali stazioni del centro per manutenzione urgente delle scale mobili.

Sulla paternità dello stanziamento, da ascrivere ai fondi lasciati dal centrosinistra prima delle ultime elezioni del 4 marzo, il parlamentare del Pd Roberto Morassut: "La Raggi esulta per le risorse per le metropolitane, risorse stanziate dal Governo Gentiloni. La Raggi e Toninelli fanno i notai. Ereditano i frutti del centrosinistra. Adesso vediamo come saranno utilizzate queste risorse. Vigileremo sui tempi delle opere e sulla loro efficacia e soprattutto su come faranno funzionare il servizio, cosa che non sembrano in grado di fare".