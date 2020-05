Dalle librerie indipendenti ai cinema: gli aiuti alla cultura in due bandi della Regione

Aiuti alle librerie indipendenti e alle sale cinematografiche (pronte a riaprire dal 15 giugno) perché possano mettere di nuovo in piedi le loro attività dopo i due mesi di lockdown. La Regione Lazio stanzia un milione e 140 mila euro in due diversi bandi. Una prima gara da 500mila euro per le librerie, "realtà straordinarie - commenta il presidente Nicola Zingaretti - che lavorano con tanto passione in un settore importante ma anche molto difficile". Una seconda da 640mila euro destinato invece a risollevare i cinema, tra i comparti più colpiti dall'emergenza economica. Vediamo entrambi nel dettaglio.

I fondi per le librerie indipendenti

L’Avviso pubblico per le librerie indipendenti è online sul sito www.laziocrea.it e sosterrà con un contributo interamente a fondo perduto fino a 5 mila euro tutte le misure utili alla ripartenza secondo le nuove modalità previste per la Fase 2. Si va dallo sviluppo di sistemi informatici per la prenotazione e acquisto online dei libri, all'implementazione di piattaforme per la consultazione di un catalogo online e attuazione di un piano di smart working per i propri dipendenti.

E ancora dall'acquisto di mezzi di trasporto per la consegna a domicilio, che siano idonei ed ecologici (come ad esempio, una bicicletta o un monopattino) ai corsi di web marketing, dall'accesso a servizi di consulenza specialistica all'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Le risorse saranno stanziate anche per iniziative di promozione della lettura da realizzarsi in streaming, come presentazioni, reading, iniziative culturali, eventi musicali legati alla lettura, ma anche corsi, workshop e laboratori nonché attività che coinvolgano scuole e università.

Chi può farne richiesta

Potranno presentare progetti le librerie indipendenti presenti sul territorio laziale che non abbiano più di quattro punti vendita al dettaglio e il cui fatturato complessivo non superi i 2 milioni di euro. Per le librerie situate nel territorio di Roma Capitale, il fatturato deve derivare dalla vendita dei libri nuovi per almeno 60 mila euro e almeno il 60% rispetto alla vendita complessiva di prodotti; le librerie situate fuori dal territorio di Roma Capitale devono avere un fatturato derivante dalla vendita dei libri nuovi che sia pari ad almeno 40 mila euro e almeno il 50% rispetto alla vendita complessiva di prodotti. Potranno accedere all’Avviso anche gli Enti Non Commerciali iscritti al Registro delle Imprese o titolari di partita I.V.A. che dichiarino come redditi di impresa i ricavi derivanti dall’attività commerciale relativa all’esercizio della libreria indipendente.

Come presentare la domanda

La domanda potrà essere inoltrata a partire da 10 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico ed entro 30 giorni dalla suddetta data di apertura della ricezione delle domande a mezzo P.E.C. all’indirizzo avvisieventi.laziocrea@legalmail.it.

Inoltre, a partire dal mese di giugno, con uno stanziamento totale di 100 mila euro, per sostenere la promozione della lettura e delle librerie indipendenti del Lazio verranno messi a disposizione dei ragazzi dai 14 ai 29 anni possessori della Lazio Youth Card, l’App della Regione dedicata ai più giovani, 10.000 voucher del valore di 10 euro per l’acquisto di libri nei punti vendita che aderiranno all'iniziativa.

Infine è ancora possibile partecipare al bando Teatri, Librerie e Cinema Verdi e digitali della Regione Lazio che sostiene con contributi a fondo perduto fino a 100 mila euro gli investimenti green (ristrutturazioni con diagnosi energetica) e digitali. Per le librerie indipendenti, è riservato 1 milione di euro per investimenti in tecnologie digitali (come l’acquisto di attrezzature, software, strumentazione digitale; acquisizione di brevetti, know-how; acquisti di servizi erogati in modalità cloud computing e Software as a Service; consulenza specialistica, ecc.) e per l’efficienza energetica (ad esempio, studi di fattibilità e diagnosi energetiche; progettazione; redazione piani di sicurezza e collaudo; acquisizione di brevetti e know-how; opere murarie e impianti; certificazione energetica, ecc.).

La procedura online di presentazione delle domande a sportello è aperta dall’8 gennaio e la chiusura è stata prorogata alle ore 18 del 22 giugno 2020. È possibile consultare il bando al link www.lazioinnova.it/bandi-post/por-fesr-lazio-2014-2020-teatri-librerie-cinema-verdi-digitali/.

I fondi per le sale cinematografiche

Venendo invece al bando destinato a cinema, qui la cifra stanziata è di 640mila euro. Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese operanti nel Lazio che abbiano in essere un contratto di locazione o di affitto azienda in corso di validità e regolarmente registrato, che siano in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di pubblico spettacolo e che abbiano svolto documentata attività professionistica di spettacolo da almeno un anno (almeno 250 giornate di programmazione per i cinema situati all’interno del territorio di Roma Capitale, 200 per quelli nei capoluoghi di Provincia della Regione Lazio, 100 per cinema situati nei restanti Comuni).

I richiedenti, inoltre, dovranno essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione alla data del 31 dicembre 2019 e dichiarare nella richiesta se abbiano ottenuto o meno per le mensilità in oggetto altri contributi anche de minimis (in tal caso, il cumulo di questi ultimi con il contributo concesso dal bando non dovrà superare i 200 mila euro).

L’Avviso pubblico è online da oggi sul sito www.laziocrea.it e sosterrà il 40% dell’affitto complessivo. La domanda potrà essere presentata in carta semplice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso via PEC all’indirizzo: avvisieventi.laziocrea@legalmail.it.