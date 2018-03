Foibe, Raggi con gli studenti tra Redipuglia e Basovizza: "Formiamo i cittadini del domani"

La sindaca Virginia Raggi accompagna 200 studenti romani nel Viaggio del Ricordo. "Un prezioso momento di formazione per non dimenticare i drammi del confine orientale italiano e dell'esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate, la tragedia delle foibe" ha commentato la prima cittadina in un lungo post su Facebook.

"Vogliamo offrire ai giovani, alle nuove generazioni la possibilità di riflettere sulla storia del Novecento e i suoi orrori, visitando i luoghi dove si sono consumate tragedie che hanno segnato la storia del nostro Paese". Il viaggio sta ripercorrendo i luoghi della memoria, il Sacrario di Redipuglia, la foiba di Basovizza, il Centro Raccolta Profughi di Padriciano, le città di Rovigno, Pola e Trieste.

"Ieri siamo stati al Sacrario di Redipuglia, per rendere onore alla memoria ai soldati italiani caduti durante la prima guerra mondiale - prosegue Raggi - subito dopo abbiamo visitato con i ragazzi la Foiba di Basovizza, il simbolo dei drammi che hanno segnato le vicende del confine orientale: lì persero la vita numerosi italiani uccisi dai partigiani jugoslavi. Poi siamo stati al Centro di Raccolta Profughi di Padriciano: era stato progettato come un campo per le forze armate anglo americane, per molti anni è stato utilizzato per dare rifugio agli esuli italiani provenienti dai territori istriani e dalmati ceduti dall'Italia alla Jugoslavia".

Oggi la sindaca si è recata nelle città di Rovigno e Pola. "Domani - informa - concluderemo il viaggio alla Risiera di San Sabba dove deporremo una corona di fiori. La memoria ha bisogno di essere coltivata. Un compito da svolgere ogni giorno affinchè non si ripetano gli errori e le atrocità del passato. Il tutto per costruire un futuro migliore".