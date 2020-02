Foibe, è polemica dalla destra: "Il M5s insulta la memoria di Norma Cossetto"

"Il M5S si è rifiutato, durante la seduta odierna, di discutere la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Norma Cossetto. Una vergogna senza precedenti che insulta la memoria di una giovane martire e di una delle piùgrandi tragedie della storia d'Italia". È polemica in aula Giulio Cesare a pochi giorni dalla commemorazione del 10 febbraio dedicata ai martiri delle Foibe.

L'attacco al M5s arriva da tutto il centrodestra unito, Andrea De Priamo e Maurizio Politi, rispettivamente capogruppo di Fdi e Lega in Assemblea capitolina, i consiglieri Rachele Mussolini, lista civica 'con Giorgia', Davide Bordoni, Lega, e Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni di Fdi.

"Ancora non è considerato scontato ricordare e omaggiare chi fu trucidato barbaramente dai partigiani titini sul confine orientale - scrivono i consiglieri - Norma Cossetto è medaglia d'oro al valore civile, riconoscimento conferitole dall'allora Presidente Ciampi, e a Roma è ricordata nella toponomastica della città. Virginia Raggi, come al solito assente, intervenga subito per strigliare i suoi consiglieri. Non vogliamo neanche pensare che i consiglieri 5 stelle perdurino su questa linea. Magari è frutto di ignoranza, ma è inaccettabile quanto accaduto oggi in aula Giulio Cesare".