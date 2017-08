Tappeti di foglie in strada? "Già scattato piano pulizia intensivo"

"E’ scattato già a fine luglio il programma di spazzamento supplementare mirato alle strade alberate predisposto da Ama d’intesa con l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale". Le strade di Roma sono invase dalle foglie secche? Con i tombini otturati si rischiano allagamenti alla prima pioggia? L'azienda capitolina dei rifiuti, in risposta alle denunce a mezzo stampa, rende conto dell'operato sul fronte pulizia delle strade.

"Nel solo mese di agosto in corso sono previsti oltre 1.000 interventi di spazzamento intensivo svolti con attrezzature specifiche (soffianti, spazzatrici con aspiratori, agevolatori idraulici, ecc.) che riguarderanno complessivamente 1.600 chilometri di tratte stradali sulle quali si interverrà per la rimozione dal suolo di foglie ed aghi di pino. Il ciclo di interventi si inserisce in un più vasto programma avviato a primavera, lo scorso aprile, che fino ad oggi si è sviluppato su 2.700 km lineari in tutta la città" si legge in una nota.



"Le attività svolte si aggiungono ai servizi ordinari di raccolta rifiuti e pulizia stradale e si concentrano sulle principali vie alberate della Capitale, su piazze e strade dove sono presenti pini, platani o altre specie arboree con foglie caduche. In forte anticipo rispetto al programma mirato che normalmente, in condizioni meteo standard e ordinarie, viene varato in autunno, le attività di spazzamento verranno intensificate per tutta l’estate dando priorità, a rotazione, agli assi viari principali maggiormente interessati da traffico veicolare e/o passaggio pedonale".



E gli interventi sono in corso anche in queste ore. "Squadre speciali sono intervenute sulle tratte centrali e nevralgiche del Lungotevere ( Cenci, Vallati, Sanzio, Ripa, Ripa Grande, San Gallo); in largo delle Marianne via Carlo Marenco di Moriondo e via delle Caroline, a Ostia; sul tratto centrale della Laurentina; viale Parioli, via della Magliana, via Tiburtina, piazza delle Cinque Giornate, via del Tintoretto, via Erminio Spalla. Per domani sono già programmati ulteriori interventi massivi sul Lungotevere (San Gallo, in Augusta e Flaminio), sulla Nomentana (tratto Porta Pia - Piazza Sempione), in zona Prati/ Delle Vittorie, viale delle Milizie".



E ancora: "Le operazioni di rimozione del fogliame nei vari quadranti cittadini sono concentrate nel turno mattutino (ore 6-11) o, nel caso di arterie stradali con alto traffico veicolare, in quello notturno (ore 21-2). L’azienda opera sulla base di un piano che predilige prioritariamente le vie alberate e/o a forte pendenza e le aree prossime a plessi scolastici, ospedali, centri anziani, incroci, ecc. Complessivamente, il numero di squadre impegnate nelle attività di pulizia meccanizzata e manuale, spazzamento delle strade e rimozione del fogliame superano le 100 unità".