8 marzo, il Coronavirus non ferma la voce delle donne: flash mob 'a distanza' in piazza di Spagna

Tanti corpi di donne, a distanza di sicurezza le une dalle altre per rispettare le misure imposte per l'epidemia di coronavirus, ma uniti da un'unica voce. Un coro: "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce". Se le manifestazioni in programma per l'8 marzo sono state annullate per via della situazione sanitaria che sta vivendo l'Italia, le attiviste di Non una di meno ieri non hanno rinunciato a far sentire la propria voce. Un con flash mob si sono date appuntamento a piazza di Spagna alle ore 12 e in piedi, distanti più di un metro le une dalle altre, hanno fatto sentire la propria voce.

"Assumendoci a pieno la responsabilità collettiva di tutelare la salute di ognuno, l'8 marzo abbiamo ritenuto comunque importante segnare lo spazio pubblico con un'azione collettiva perché l'emergenza non cancella ma conferma l'urgenza della nostra lotta", hanno spiegato con una nota.

"Abbiamo portato sulle scalinate di piazza di Spagna un grido di solidarietà e di lotta e lo abbiamo fatto anche per tutte quelle persone che non possono partecipare perchè particolarmente esposte al virus o perchè impegnate ad assistere persone che lo hanno contratto. Perché vogliamo sottolineare che il carico dell'emergenza pesa in particolare sul lavoro femminile, precario, non riconosciuto, gratuito o malpagato".

Poi concludono: "Abbiamo da sempre denunciato lo smantellamento del welfare e della sanità pubblica a causa dei tagli e delle esternalizzazioni. Oggi l'emergenza Coronavirus ha posto l'attenzione sulla necessità di garantire la tenuta del Sistema sanitario nazionale. Vogliamo tenere alta l'attenzione sulla rivendicazione di misure urgenti che garantiscano accesso alla salute e welfare per tutt* , senza distinzioni di genere, di classe, di provenienza, di età e condizioni di salute".

Un flash mob simile si è tenuto anche a Centocelle, in piazza dei Mirti. Una trentina di donne, rispettando la distanza di sicurezza, in piedi con una bandana fucsia in mano ha gridato: "Non un grado in meno, non un grado in più, in questo 8 marzo, la rivolta sei tu!"