Fiumicino, l'arrivo dei profughi siriani attraverso i corridoi umanitari

Sono 35 i profughi siriani provenienti dal Libano che nella mattinata di oggi, martedì 29 agosto, sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino grazie ai Corridoi umanitari organizzati dalla Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Governo italiano.

"Con questo nuovo gruppo costituito da famiglie con molti minori, sarà raggiunta la cifra di 900 persone – spiegano da Sant'Egidio - arrivate in sicurezza e legalmente in Italia, dal febbraio 2016, in accordo con i ministeri degli Esteri e dell’Interno. Si tratta di un’alternativa concreta e ormai sperimentata ai viaggi della disperazione nel Mediterraneo e ai trafficanti di esseri umani".

Le famiglie saranno distribuite poi su tutto il territorio italiano con dei progetti di formazione e integrazione, mentre i bambini sono già stati iscritti a scuola.