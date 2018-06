Tevere, trovata l'intesa per gestire le aree demaniali: dalla Regione arrivano nuovi fondi

Arrivano nuove risorse per migliorare la gestione delle aree demaniali del Tevere. La giunta regionale ha approvato uno schema di protocollo che consentirà di programmare e gestire, in accordo con il Campidoglio, le aree demaniali del fiume capitolino.

Le risorse a disposizione

Sul piatto ci sono un milione e 450mila euro per il biennio 2018-2019. Serviranno a garantire più decoro ma anche un maggiore livello di sicurezza. Un problema questo che più volte è stato segnalato dai residenti, soprattutto nel quadrante a sud dell'isola tiberina. Una questione che, inevitabilmente, produce delle ripercussioni negative anche in chiave turistica.

I fondi disponibili

"Con le risorse messe ora a disposizione per il fiume Tevere - dimostriamo ancora una volta che siamo dalla parte di Roma e dei romani. Stiamo concentrando molte energie sul Tevere, nonostante la sovrapposizione di competenze" ha ricordato il presidente Zingaretti. "Intendiamo far tornare a vivere e a valorizzare il fiume che bagna il più grande centro storico monumentale al mondo, quello della Capitale". Per farlo, dalla Regione sono stati stanziati nuovi fondi che, ha rimarcato il governatore del Lazio, "si aggiungono agli oltre 2 milioni di euro stanziati da quest'anno e per prossimi due anni per la manutenzione e pulizia del Tevere".

La valorizzazione del fiume

Lo schema di protocollo che la giunta Zingaretti ha appena approvato, rappresenta una buona notizia. Per il Tevere e per le amministrazioni che sono chiamate a valorizzarlo. Tra queste c'è ovviamente il Campidoglio che, proprio dalla Regione, ha ricevuto un'area golenale. Si tratta della banchina sottostante ponte Marconi. Lì la sindaca Raggi ha annunciato la realizzazione di una spiaggia attrezzata. Sarà pronta entro l'estate, aveva dichiarato a dicembre la prima cittadina. Quindi tra appena tre settimane. Un altro tassello che consentirà di migliorare la fruizione del "biondo". A condizione che partano i lavori poichè, al momento, sulla banchina i lavori non sono partiti.