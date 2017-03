M5s e le firme dal futuro per la Raggi, Onorato: "Insulti sessisti dopo la mia denuncia"

E' stata una delle spine nel fianco di Alemanno prima e di Marino poi. Le sue denunce hanno spesso fatto notizia e portato all'apertura di inchieste. Alessandro Onorato, consigliere comunale della lista Marchini, di sconti non ne ha mai fatti a nessuno. E anche con i Cinque Stelle ora sembra voler riproporre il suo modo di fare politica, con denunce puntuali, derivanti da accessi agli atti. Da uno di questi è nato il caso delle cosiddette firme dal futuro. Nel servizio de Le Iene si è mostrato come la presentazione della candidatura di Virginia Raggi nasca da un'irregolarità. Onorato ne ha parlato oggi su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università Niccolò Cusano, nel corso del format ECG, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Onorato sulla questione firme-Raggi ha dichiarato: "E' forte il vento dei giornalisti che si riposizionano da Renzi al Movimento Cinque Stelle. Questa vicenda mi sta dando un grande insegnamento, fanno sembrare come se i poteri forti siano contro il Movimento Cinque Stelle e invece sto vedendo che quando facevo opposizione ad Alemanno e Marino mi trattavano come il salvatore della democrazia, mentre ora che la faccio alla Raggi mi trattano da antidemocratico. C'è una schiera di giornalisti, forse un po' complessati, che non ha il coraggio di ammettere delle evidenze, forse perché hanno paura poi di ricevere tweet d'insulto dalla macchina perfetta del Movimento Cinque Stelle. Non può passare il messaggio che visto che la Raggi è stata votata ora sia al di sopra delle leggi. Possono governare, non governare, fare un falso in atto pubblico, presentare le firme tre giorni prima che le raccolgano, e tutto viene considerato come una cazzata".

Raggi, la difesa dei Cinque Stelle: "Tutte le firme sono autentiche"

Il capogruppo della Lista Marchini riepiloga quanto accaduto: "L'accesso agli atti l'ho fatto dopo essere stato contattato dall'autore delle Iene, con il quale avevo fatto 5 servizi contro Marino su Affittopoli. Dopo che le Iene hanno scoperto le firme false di Palermo venni contattato verso novembre. Ho fatto un accesso agli atti, spendendo 120 euro di fotocopie perché altrimenti neanche me lo davano e ci hanno messo 50 giorni per rispondermi. La risposta è arrivata dopo il referendum, qualche giorno prima di Natale. Superate le feste ho iniziato una serie di verifiche con dei legali, quindi ho perso tempo a verificare atto per atto, visto che si tratta di tantissime pagine, per arrivare a una conclusione sconvolgente. Se all'ufficio elettorale fossero arrivati gli stessi moduli non della Raggi, ma di Meloni, Giachetti, Marchini e Fassina, dove in maniera molto chiara, con tanto di autentica notarile, c'è scritto che le firme sono state raccolte il 23 aprile ma l'atto riassuntivo è di tre giorni prima, cosa sarebbe accaduto? Fosse accaduto a Marino, Alemanno o un altro avremmo avuto i cinque stelle pronti ad urlare onestà onestà".

Raggi, firme dal futuro: Onorato e Le Iene aprono un nuovo caso



Onorato, poi, denuncia sessismo in molti dei commenti che sta ricevendo in queste ore da simpatizzanti pentastellati: "Mi aspettavo peggio, ho dovuto bloccare quelli che mi insultavano pesantemente. Tra quelli che mi insultano, però, nessuno è di Roma. La cosa più sgradevole sono gli insulti sessisti, quelli che mi scrivono che sono effeminato, mi danno fastidio, non certo per la critica, perché qualora io fossi omosessuale, e non lo sono, non capirei quale sarebbe il problema. Credo che questo dia il livello della politica di oggi".

Insulti piovuti anche su Filippo Roma. Contattato da RomaToday spiega: "Negli ultimi tempi quando faccio servizi sul Movimento Cinque Stelle mi piovono addosso una selva di insulti. Dopo domenica mi hanno dato del "servo di Berlusconi", "servo di Renzi", del "venduto" e via dicendo".