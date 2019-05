San Lorenzo: presidio antifascista dove è morta Desirée. Leader di Forza Nuova portato in Questura

Un sabato mattina tranquillo. Nessuna tensione. La San Lorenzo antifascista, dopo l'annuncio di Forza Nuova di procedere con un corteo non autorizzato in ricordo della giovane Desirée Mariottini, uccisa l'anno scorso nel quartiere, è scesa in strada, raggiungendo largo Talamo.

In piazza si sono radunate poco più di 100 persone tutti di fronte all'entrata del centro sociale Communia di via dello Scalo di San Lorenzo.

La situazione, però, non si è mai scaldata anche perché i membri del partito fascista di Forza Nuova, non sono mai arrivati. Merito della manovra preventiva della Polizia che ha bloccato il corteo non autorizzato e portato in Questura il leader di FN Roberto Fiore per "violazione del silenzio elettorale" il tutto mentre, con i militanti del partito di estrema destra, si muoveva verso l'ex palazzo in via dei Lucani.