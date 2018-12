Trasporti, la Giunta approva la convenzione con il Mit: 425 milioni di euro per metro A e B

Oltre 425 milioni di euro da investire nell'ammodernamento delle metro A e B. La Giunta Raggi ha dato il via libera allo schema della convenzione tra Roma Capitale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'ultimo passaggio burocratico prima della firma definitiva tra il Campidoglio e il Mit per sbloccare il pacchetto di fondi destinato al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa che era stato stanziato ormai circa un anno fa dal precedente governo con l'ex ministro ai Trasporti, Graziano Delrio. I primi 40 milioni di euro dovrebbero arrivare entro gennaio.

I 425 milioni di euro verranno ripartiti così: 134 milioni di euro andranno nella fornitura di 14 treni per le linee A e B, circa 184 milioni di euro per le banchine di galleria, impianti anti-incendio e interventi di adeguamento dell’alimentazione elettrica, 66 milioni di euro per la manutenzione straordinaria del materiale rotabile, 36 milioni di euro per il rinnovo materiale rotabile della tratta Anagnina-Ottaviano, circa 5 milioni di euro per un sistema di controllo del traffico treni e pannelli informatici agli utenti.

“Un pacchetto di risorse per dare nuova linfa al trasporto pubblico locale" le parole della sindaca Virginia Raggi. "Un altro passo in avanti per rinnovare le metropolitane di Roma Capitale, che scontano un gap manutentivo decennale. Fondi che saranno utilizzati per ammodernare l’infrastruttura delle metro e per mettere in circolazione nuovi treni a sevizio di tutti”.



“Con questo atto completiamo il lavoro promosso da quest’amministrazione in collaborazione con il Mit" ha spiegato l'assessora alla Mobilità, Linda Meleo. "Operazioni necessarie che hanno messo assieme una squadra di lavoro coesa e unita per definire i progetti più urgenti, una vera operazione di rinnovamento, portata avanti per rispondere alle richieste dei cittadini”.