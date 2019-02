Filobus, per il corridoio di via Laurentina "apertura entro massimo due mesi"

"I lavori sono terminati e i collaudi già partiti, non possiamo sbilanciarci con tempi, ma l'apertura avverrà entro massimo due mesi". Enrico Stefàno, presidente della commissione Mobilità, fa il punto sui lavori in corso per il corridoio della mobilità che ospiterà il filobus su via Laurentina.

"Ci troviamo sull'ultimo tratto vicino al capolinea della metro B, la preferenziale sarà fondamentale per evitare la congestione dei mezzi - spiega ancora Stefàno - poi se ci saranno correttivi da fare, li faremo. Era un'opera attesa da più di 10 anni, la stiamo aspettando da secoli".

Già, un'infrastruttura che ha subito nel corso degli anni continui rinvii. La vicenda delle tangenti pagate per l'acquisto dei 45 bus prima, i ritardi nella realizzazione del ponte sul GRA poi, hanno disseminato di ostacoli il complemento dell'attesa infrastruttura. Ripresi i lavori, sono poi partiti gli annunci sull'entrata in funzione dei filobus, puntualemente smentiti dai fatti. Ora però, a meno di sorprese, ci siamo davvero.