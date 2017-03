Nuovi filobus, Atac: "Guasti causati dal lungo fermo delle vetture"

I nuovi filobus Atac funzionano bene. Ma i problemi si sono verificati. Dopo le notizie stampa di ieri e la netta smentita, "i motori sono progettati anche per la marcia autonoma del mezzo", Atac raddrizza il tiro e ammette che "si sono verificati alcuni problemi". Guasti "normali", però, dovuti "al lungo fermo delle vetture prima della messa in esercizio", che non "si sono manifestati durante la fase di collaudo durata quattro mesi". La vicenda dei 15 nuovi filobus in servizio da lunedì sulle linee 90 e 60 Express continua a far discutere. I mezzi erano stati acquistati da Roma Metropolitane per entrare in servizio sul corridoio Laurentina-Tor Pagnotta, in ritardo di anni, e sono così rimasti fermi in deposito per oltre tre anni.

L'annuncio di lunedì, con tanto di conferenza stampa della sindaca Raggi dal deposito di Tor Pagnotta, è stato 'rovinato' dalla notizia che quattro vetture in servizio avevano registrato dei guasti. E il copione si è ripetuto anche ieri. "Su due veicoli hanno riguardato le centraline del motore che si sono ossidate a causa della lunga esposizione all'aperto" ha spiegato Atac "mentre altri sei guasti hanno riguardato il meccanismo di calibrazione delle porte. Anche in questo caso, si tratta di guasti del tutto normali in vetture ferme per lungo tempo e mai entrate in esercizio sui quali l'azienda è già intervenuta". Sindacati e lavoratori avevano puntato il dito sulla natura dei filobus "pensati per viaggiare su percorsi elettrificati e con motori non adatti a sostenere lunghi percorsi a gasolio". I filobus infatti partono tutte le mattine dal deposito di Tor Pagnotta per raggiugere il capolinea a Porta Pia.

Atac smentisce questa versione. "In relazione a notizie di stampa che riportano di problemi ai filobus entrati in servizio da lunedì 27 marzo, Atac precisa che i 15 filobus previsti sono usciti regolarmente per il servizio tutte le mattine e che l'azienda è impegnata a garantire la regolarità dell'uscita mezzi" scrive. Ma ammette i problemi: "Nel corso dell'esercizio di lunedì e martedì si sono verificati alcuni problemi che sono una evidente conseguenza del lungo fermo delle vetture prima della messa in esercizio. Problemi che non si sono manifestati durante la fase di collaudo e pre-esercizio, le cui operazioni si sono svolte nell'arco di circa quattro mesi".

"Eravamo stanchi di vedere questi soldi sprecati e abbiamo deciso di metterli in funzione" ha dichiarato Enrico Stefàno Radio Cusano Campus. "Il procedere dei lavori in maniera molto lenta ha comportato dei ritardi che stiamo cercando di colmare. Ci è sembrata un’operazione di buon senso far funzionare quello che c’era a disposizione". I guasti? "E’ fisiologico che un mezzo che è stato per così tanti anni fermo, nei primi giorni possa riscontrare dei problemi. Le polemiche di queste ore sono state sicuramente sterili. Anche la Metro C quando ha aperto i primi giorni non funzionava bene. Sicuramente nei prossimi giorni la situazione andrà a migliorare".