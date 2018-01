Filobus, Raggi ci mette la faccia: "Il corridoio Eur Tor Pagnotta pronto per la fine del 2018"

Sul filobus che transiterà lungo la Laurentina, il Campidoglio ha deciso di metterci la faccia. Questa volta è la Sindaca stessa ad annunciare la data di ultimazione dei lavori. "Stimiamo di completarlo entro la fine del 2018" ha dichiarato in un video realizzato durante un sopralluogo effettuato insieme all'assessora alla Mobilità Linda Meleo.

I lavori in corso

"La progettazione di questo corridoio risale ad oltre 10 anni fa – ha ricordato l'assessora Meleo – e la nostra amministrazione è riuscita a far ripartire questo cantiere, dopo il lavoro fatto dai tecnici di Roma Metropolitane, dagli uffici del Dipartimento guidati dalla nostra Commissione alla mobilità e dalla Giunta". In concreto "siamo riusciti a ripristinare alcune attività ferme lungo il corridoio, come la rotatoria bloccata da anni e completata a Natale". E' invece "in corso di realizzazione, il sottopasso per l'elettrificazione".

Quasi pronto

"Nel momento in cui completeremo il ponte, matteremo tutti i pali, procederemo con l'elettrificazione, il corridoio Eur Laurentina potrà partire"ha chiarito la Sindaca. I filobus "sono pronti" ha ricordato Raggi, sottolineando che sono già ampiamente "collaudati" visto che operano "in zona Nomentana". Manca dunque meno di un anno per vedere finalmente in esercizio l'infrastruttura che collegarà la stazione metropolitana Eur-Laurentina con il quartiere di Fonte Laurentina. La fine dei lavori però, è stata annunciata più volte.

I continui slittamenti

Nel marzo del 2017 il presidente municipale Dario D'Innocenti dava per scontato che il corridoio sarebbe stato "pronto entro pochi mesi". Più cauta invece risultò essere la previsione dell'assessora Meleo che, smentendo l'ottimistica previsione del minisindaco, dichiarò che sarebbe stato pronto "presumibilmente per i primi mesi del 2018". Lo scorso agosto, un nuovo slittamento. "La data di apertura prevista è settembre 2018" azzardò il presidente della Commissione Mobilità Enrico Stefàno. Smentinta anche questa previsione. Raggi e Meleo concordano ora che i lavori termineranno entro la fine del 2018.

L'altro corridoio

Il sopralluogo effettuato sulla Laurentina, è servito anche per avere delle indicazioni sull'altro corridoio previsto nel territorio di Roma Sud. "Parallelamente stiamo lavorando anche alla riapertura del corridoio Eur Tor de' Cenci" ha annunciato la Sindaca. "Era un progetto facente parte dello stesso appalto, che era rimasto morto per una serie di inghippi di diversa natura. Qualche mese fa abbiamo concluso la Conferenza dei Servizi – ha ricordato Meleo – Stiamo andando avanti e puntiamo di avere dei risultati entro la fine della consiliatura".