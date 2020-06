Filippo Nogarin alla corte di Virginia Raggi: pronta una consulenza al Comune di Roma

Se ne parlava già da un anno come possibile assessore all'Ambiente del Comune di Roma. Alla fine al Comune di Roma, pur come consulente, l'ex sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, ci arriverà comunque, con una consulenza che la giunta guidata da Virginia Raggi delibererà per rinforzare lo staff di Gianni Lemmetti, assessore al Bilancio che rimise a Nogarin le stesse deleghe proprio per entrare a far parte del governo capitolino. L'indiscrezione è stata confermata già sabato a LivornoToday dallo stesso Nogarin, il quale precisa però che non ci sia ancora niente di ufficiale.

"Sarei felice di dare una mano a Virginia - dice l'ex sindaco -, ne stiamo parlando da diverso tempo ma non c'è ancora nente di scritto. Prima di qualsiasi altro commento, dunque, preferisco aspettare". Già consulente del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, Nogarin andrebbe a guadagnare 25.000 euro. Un contratto di un anno del quale si stanno limando gli ultimi dettagli.

Nogarin, intervistato da IlMessaggero, su Virginia Raggi: "E' una gigante. E' riuscita a rimettere in regola i conti, a far partire appalti in trasparenza. Insomma, Raggi ha fatto cose a Roma che nessuno aveva mai portato a termine negli ultimi anni 20 anni".