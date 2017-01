Le Figaro contro la Raggi. Dalla Francia duro attacco alla sindaca

L’eco dei frigoriferi abbandonati è arrivata anche oltralpe. Ma non è la sola pecca individuata in questi primi mesi dell’amministrazione Raggi. Il quotidiano francese Le Figaro mette insieme le tante criticità riscontrate ed il risultato che ne emerge non è edificante.

LA SCELTA DELLA SQUADRA - “Gravi errori di casting nella scelta della sua squadra, disinvoltura in un ambiente capitolino dove i comportamenti sono codificati in modo rigido. Considerata capricciosa, la sindaca non è un personaggio facile da comprendere” si legge sul quotidiano, che dedica un’intera pagina alla Sindaca di Roma. Della prima cittadina vengono messi in risalto quelli che senza troppi giri di parole vengono definiti come "cantonate ed errori".

IL CONTO IN ROSSO - “In sei mesi ha cambiato tre capi di gabinetto, due responsabili dell’economia”. Ha lasciato intendere che ci fosse una “cospirazione per l’abbandono dei frigoriferi agli angoli delle strade”. Il conto però, l’ha pagato la città visto che “la sindaca ha un bilancio in rosso – si legge sempre sul quotidiano francese – i trasporti pubblici sono nel caos. La metà del parco di autobus è paralizzata e il 24 dicembre i mezzi pubblici hanno smesso di circolare alle 21, fra la rabbia degli utenti. La città continua ad esportare rifiuti all’estero a prezzi esorbitanti in mancanza di discariche. Se ci sono stati fuochi d’artificio a San Silvestro è perché i tribunali hanno annullato una direttiva del Campidoglio che li vietava”.

LA REPLICA - La sindaca, pur precisando di non aver letto l'articolo, ha la risposta pronta. "Un calvario? Forse, per l'opposizione - commenta Raggi, che ha poi aggiunto - Sono stati mesi molto intensi e abbiamo lavorato duramente per la città".