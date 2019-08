Ex Fiera, l'Aula 'corregge' la delibera: "Cambia la procedura ma non modifica le cubature"

Una "correzione procedimentale". Una variante che "non modifica le quantità di destinazione d'uso" della valorizzazione dell'area dell'ex fiera di Roma sulla Cristiforo Colombo ma che "reindirizza la procedura". E' quanto approvato ieri dall'Aula Giulio Cesare in merito alla delibera con la quale l'amministrazione di Virginia Raggi, c'era ancora l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini, aveva sbloccato l'iter per l'edificazione sull'area riducendo le cubature edificabili. La variante, ha spiegato l'assessore Luca Montuori "non modifica le quantità di destinazioni d'uso", ma riguarda un "reindirizzamento della procedura verso una modalità che la escluda da una serie di verifiche che possono farsi solo quando ci sarà un progetto vero e proprio sull'area, mentre ora si identifica solo un perimetro".

Non sono mancate proteste in Aula. Andrea De Priamo di Fdi ha sottolineato come "così i tempi si allungano sensibilmente prima di arrivare alla gara". Il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi ha dichiarato l'astensione, "e non contrarietà" alla delibera per "due difetti: la mancanza di partecipazione del territorio e del Municipio e l'indecisione dell'amministrazione. Questa è una vicenda che ha visto l'amministrazione, e parlo di continuità amministrativa, indecisa su una vicenda a cui il Comune partecipa. Si parla di enti pubblici, lenire l'impatto della valorizzazione è un obiettivo importante, ma i provvedimenti prima di Caudo e poi di Berdini hanno fatto perdere tempo e questa procedura dimostra che l'amministrazione doveva avere più decisione in questa vicenda".

A difendere la variante, la consigliera pentastellata e presidente della commissione Urbanistica, Donatella Iorio: "Non si tratta di nessun tentennamento dell'amministrazione, perchè è il frutto di una nota della Regione che ha chiesto una rettifica sulla procedura, ma la delibera è la stessa".