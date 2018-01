Spelacchio, Raggi prepara la festa. La polemica: "E i romani fanno slalom tra i rifiuti"

Una festa d'addio per salutare Spelacchio nel giorno del suo 'pensionamento'. A quanto apprende l'agenzia DIRE da fonti del M5S in Campidoglio, infatti, giovedì, quando l'albero di Natale di piazza Venezia verrà smontato e avviato al riciclo, si terrà una festa con l'intenzione di "valorizzare per un'ultima volta" l'abete rosso proveniente dalla Val di Fiemme. Il legno del tronco e dei rami di Spelacchio, come comunicato dal Campidoglio, verrà trasformato in gadget e in una 'casetta' per mamme e bambini.

La notizia ha scatenato la polemica delle opposizioni. Il consigliere Pd Orlando Corsetti su twitter: ""Spelacchio, festa di addio? a Roma non vediamo l'ora di dire addio alla Raggi!". Ilaria Piccolo, consigliera dem: "Spelacchio sempre piu' simbolo di una giunta allo sbando. M5S campione di effetti stupefacenti". La più dura è la loro collega Giulia Tempesta: "Non bastava allestire l'albero di Natale piu' brutto del mondo. Non bastava spendere 50.000 euro per allestire l'albero di Natale piu' brutto del mondo. Non bastava vantarsi di aver speso 50.000 euro per allestire l'albero di Natale piu' brutto del mondo. Non bastava spiegare, grazie a Paola Taverna, quanto fosse fico vantarsi di aver aver speso 50.000 euro per allestire l'albero di Natale piu' brutto del mondo. No, non bastava. E infatti, appena iniziato lo smantellamento dell'albero di Natale piu' brutto del mondo, ecco che arriva il colpo del fuoriclasse, il dribbling alla Maradona, il tacco di Cristiano Ronaldo, il guizzo della Lionel Messi del Campidoglio: riaddobbiamo #Spelacchio, facciamogli la festa di addio e facciamone dei gadget. Tutto questo, ovviamente, a spese dei romani che ogni giorno sono costretti a fare lo slalom gigante tra tonnellate di rifiuti. Ma vergognatevi".

Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia: "Perchè la Sindaca non inizia a pensare ai problemi di Roma? Ha solo l'imbarazzo della scelta: rifiuti, partecipate, decoro, politiche sociali, e la lista è ancora lunga". Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio di Fdi: "Raggiacchio è il simbolo del degrado grillino". Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma in Assemblea Capitolina: "Un'iniziativa così fuori luogo non si vedeva dai tempi della "polentata" Bossi/Polverini/Alemanno. Auspico nell'immediata smentita da parte del Campidoglio".